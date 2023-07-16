Минтимер Шаймиев открыл фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» в Болгаре

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в Болгаре открыл Фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении», который продлится до 23 июля. Он отметил, что нынешний фестиваль открывает этап сохранения нематериального культурного наследия народов республики.



— По линии ЮНЕСКО есть два понятия — возрождение материального и нематериального культурного наследия. Десять лет назад мы взялись за возрождение материального наследия наших народов и преуспели в этом больше остальных — объектами ЮНЕСКО стали Казань, Болгар и Свияжск. А сегодня — начало нового этапа. Пришло время заниматься нашим нематериальным наследием, — приводит слова Шаймиева Минкульт Татарстана.

16 июля в Болгаре состоится официальное открытие III Международного этнокультурного фестиваля «Ага Базар» — ярмарки мастеров народных художественных промыслов и ремесленников Татарстана и регионов России. На ней более 100 мастеров представят свои изделия и проведут мастер-классы. Вечером гостей фестиваля ждет концерт акапельного трио, выступающего в своем собственном стиле, сочетая технику а капелла и битбокс, Jukebox Trio и показ киргизского эпоса «Манас», который внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой эпос в мире.

В течение пяти дней гостям фестиваля покажут эпосы «Олонхо» из Якутии, «Кулерво» из Карелии, «Манасчы» из Киргизии и «Кубрат хан» из Болгарии. Завершит фестиваль показ нашумевшего татарского символа прошедшего лета — оперы «Кара пулат».



На протяжении десяти дней на территории Болгарского историко-архитектурного заповедника пройдут показы спектаклей по мотивам эпосов народов мира, показы мод этно-дизайнеров, большая концертная программа и шоу-концерт от исполнителей фолк-фьюжн, творческие лаборатории, этно-ярмарка, детский фестиваль, а еще различные мастер-классы.

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Маргарита Головатенко