Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в первом матче сезона. Матч закончился со счетом 2:2, сообщает пресс-служба команды.

Открыл счет в самом начале встречи, на 3-й минуте, Мирлинд Даку, дебютировавший в чемпионате России за казанский клуб. Однако ситуацию на 23-й минуте выровнял защитник Наир Тикнизян. «Рубин» снова вышел вперед за счет гола Джоэля Фамейе. Но в конце встречи Вилсон Изидор исправил положение москвичей.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» сыграет против «Оренбурга» 30 июля.

На прошлой неделе «Рубин» обыграл узбекистанский «Турон» в контрольной игре. Матч состоялся в столице Татарстана на «Ак Барс Арене». Игра закончилась со счетом 3:0.

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Максим Кокунин