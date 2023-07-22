Болгары приехали в Болгар

Актеры из Варны привезли мини-постановку о Кубрат-хане

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Пятничный день фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении» оказался символичным: в Болгар привезли спектакль артисты из Болгарии. Спектакль «Завет хана Кубрата» — один из проектов «Исторического парка» из Варны. Интересно, что спикером немногочисленной труппы оказался француз, освоивший на родине русский язык.

Начнем с Чингиза



Отметим, что в эти дни фестиваль, объединяющий спектакли, модные показы, ярмарки и концерты, был особенно театральным, поскольку начались показы лаборатории по роману «И дольше века длится день...» и «Кысса-и Йусуф».



Во внушительном шатре зрители увидели три отрывка, основанные на романе Айтматова. Один строился вокруг истории Чингизхана (ее в виде повести Чингиз Айтматов добавил уже после первой публикации, так что многим она была незнакома), другой, разумеется, говорил о манкуртах, а третьий поднимал тему репрессий. Повезло третьему — это была практически законченная история с заметными актерами (выделялся Арсений Чеботарев в роли Абуталипа Куттыбаева). В лаборатории принимают участии студенты из ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача) и Казанского театрального училища. Обычно из лабораторий вырастают репертуарные спектакли, здесь же пока о таком развитии говорить не приходится.

Вечером зрители сначала собираются на концертной площадке, послушать удмуртские песни от Shoner Paul и татарские от Ильгиза Шайхразиева. А потом рассаживаются в пространстве Ханского дворца. Здесь уже несколько часов репетируют показ мод (в Болгары перенесли и фестиваль «Стиль жизни — культурный код»), а на берегу Волги репетируют болгары из «Исторического парка».

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Продолжим Котрагом



Представители Варны давно знают о Болгаре. Еще в в 2018 году «Реальное время» рассказывало, что посол Болгарии в России Бойко Коцев сообщил о планах установить в Болгаре памятник хану Котрагу. Коцев считал, что именно этот сын хана Кубрата основал Волжскую Булгарию. Тогда в республиканском фонде «Возрождение» указали, что идея эта практически невыполнима, поскольку данный вопрос нужно обязательно согласовать с ЮНЕСКО. Историки же, к примеру главный научный сотрудник Института археологии АН РТ, доктор исторических наук Фаяз Хузин, указали, что точных сведений об уходе Котрага на Волгу нет.

Тогда же председатель содружества «Волжские булгары» Альфия Димитрова сообщила, что воздвигнуть памятник планировала группа болгарских бизнесменов во главе с Ивелином Михайловым — исполнительным директором компании «Исторический парк». Стоимость парка тогда оценивалась в 50 млн евро. Он состоит из нескольких поселений: первых цивилизаций, фракийцев, римлян, славян и протоболгар, Первого и Второго болгарского царства.

Словом, дело с памятником не пошло. Хотя монумент другому сыну, Альцеку, уже стоял в итальянском городе Челе де Булгария. Предполагалось, что памятник все-таки откроют в июле 2019 года, но у горы Вшиха. Выяснилось, что и тетюшская земля является объектом культурного наследия. В результате памятники Котрагу в России стоят. Но местные, на границе Чувашии и Татарстана и в Самарской области (причем вокруг второго возникали скандалы — якобы против выступила общественность).

В Болгаре Димитрова рассказывает, что сама, когда переезжала в новую страну, мало знала о связи с Волжской Булгарией, поскольку тогда эта тема особо не освещалась. Для болгар же их волжская история важна — к примеру, они помогали содружеству провести пять сабантуев. Универсальным ключом к пониманию татарской культуры в Болгарии становится кухня, у местных татар даже есть повар, который специально выучился готовить национальные блюда в Татарстане.

Пьер Леонар. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

О хане Кубрате



Главным спикером в Болгаре становится Пьер Леонар. Он родом из Нормандии («Я жил там, где проходила высадка десанта»), русский выучил в университете (он лингвист), а практиковал в секции самбо («Я там был единственным французом»). Уже несколько лет живет и работает в Болгарии.

— Я занимался средневековой реконструкцией, познакомился с руководителем парка Ивелином. И он мне предложил переехать к ним, — говорит Леонар. — Раньше я занимался реконструкцией культуры викингов. У болгар интересная история, из степной культуры — в каменные города. У них есть свой стиль битв, очень красивая одежда. Интересная цивилизация. Мы не только постановки ставим, делаем битвы с полным контактом. В Болгарии многие знают о Волжской Булгарии, воспринимая татар как своих братьев. Здесь люди очень милы к нам, они воспринимают нас… как семью. Мы видим связь между Дунайской Болгарией и Волжской Булгарией.



Постановка «Завет хана Кубрата», конечно, очень проста. И, вероятно, она выиграла бы от постановки в открытом поле, на фоне какого-нибудь мавзолея. До и после звучат болгарские песни от Любомиры Павловой. Почти весь текст спектакля звучит в записи, а зрители читают перевод на экране. Эта история, как престарелый хан, видя, что на его владения собираются напасть хазары, собирает детей.

Каждый из сыновей демонстрируют свои таланты. Баян виртуозно владеет мечом, Котраг (его играет Пьер) — хлыстом. У Аспаруха роль мудреца, он что-то пишет. Кубер машет топор, а Альцек (его играет скрытая в кольчуге девушка) стреляет из лука. В конце болгары кричат, к восторгу публики: «Алга! Без булдырабыз!». Возможно, памятник, действительно, никогда не поставят, но опыт «Исторического парка» можно было бы перенять Болгару. В Варне гостей во время спектакля, к примеру, развлекают фаер-шоу, фото с актерами и едой. Также в Варне доступны не только экскурсии с гидом, но и стрельба из лука, катание на лошадях. Здесь работают два ресторана исторической кухни, проходят поединки. Словом, чем больше будет активности в Болгаре, тем лучше.