Минтимер Шаймиев посетил показ мод в рамках фестиваля «Стиль жизни — культурный код» в Болгаре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев посетил показ мод в рамках фестиваля «Стиль жизни — культурный код», который проводится в Болгаре.

Приехать в историко-архитектурный музей заповедник Шаймиев должен был только завтра — он планировал посмотреть оперу «Черная палата». Однако уже сегодня он появился на показе мод, который идет уже второй день.

Напомним, III этно-фешн фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код» проводится в самый разгар туристического сезона на территории Татарстана при поддержке Министерства промышленности и торговли России Минкульта республики. В нем принимают участие организации народных художественных промыслов, мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленники, дизайнеры, модельеры, творческие объединения из всех регионов России, а также стран СНГ и Азии. В этом году он стал частью другого фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении», объединяющего также театр, музыку, ярмарку.

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Максим Кокунин