Казанский «Водоканал» потратит рекордные средства на медосмотр своих сотрудников

Его проведение является не единственной дорогостоящей закупкой МУПа за последние месяцы

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, направит рекордные 8,9 миллиона рублей на проведение медицинского осмотра своих сотрудников. Предприятие регулярно тратит значительные суммы на различные собственные цели, как, например, закупку одежды, еды или канцтоваров. Нынешний контракт не стал исключением, значительно превысив ценники всех предыдущих аналогичных договоров за последние семь лет. Детали — в материале «Реального времени».

Предприятие планировало провести медосмотр своих работников еще весной

Медицинский осмотр работников «Водоканала» по основному списку будет проводиться с 07.30 до 16.00 в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора. Что касается дополнительного (список сотрудников, которые отсутствовали по уважительной причине, — прим. ред.), то им займутся с 07.30 до 12.00 в течение двух дней спустя неделю после завершения первого осмотра. Еще 32 дня после завершения всех процедур будут готовиться индивидуальные заключения о допуске к работе.

Само обследование включает в себя 56 видов услуг: бактериологическое исследование и исследование крови на сифилис, флюорографию, периметрию, УЗИ брюшной полости, приемы офтальмолога и стоматолога, биомикроскопию глаза и многое другое. Пройти все эти обследования должны будут около двух тысяч человек. Что же касается исполнителя, то для организации такой работы он должен иметь все необходимые медицинские помещения с оборудованием, находящиеся на территории Казани. После завершения контракта подрядчик должен будет предоставить организации акты с заключениями, один экземпляр которых будет храниться в МУПе, а другой на протяжении 50 лет — в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Периодический медицинский осмотр за 8,9 миллиона рублей планировалось провести еще в апреле текущего года, однако закупка была отменена. Вероятно, причина в том, что предприятие решило провести менее затратный, предварительный осмотр за 1,3 миллиона. Однако его контракт был также отозван. По итогу в 2023 году сотрудники «Водоканала» прошли лишь один внеплановый осмотр, договор на который был заключен 30 мая — его стоимость составила 510 тысяч рублей.

До этого последние медицинские осмотры работников проводились лишь в 2021-м, а их цена достигала 4 миллионов рублей. Еще ранее, в 2019-м, был организован периодический осмотр за 1,4 миллиона рублей. Что же касается 2018 года, то тогда их было организовано сразу три: два периодических в октябре и один предварительный в июне. Общая стоимость всех контрактов достигала чуть более 6 миллионов рублей, что на 47,6% меньше одного нынешнего. При этом самый первый контракт на периодический осмотр был заключен в 2016 году, а его стоимость составляла 1,1 миллиона рублей. Занималось им ООО «Клиника восстановительной медицины». С 2018 года в большинстве договоров подрядчиком выступала городская клиническая больница №16.



Канцтовары, одежда и еда: как «Водоканал» спускает деньги

Проведение медицинского осмотра является не единственной дорогостоящей закупкой «Водоканала» за последние месяцы. Так, в начале прошлой недели предприятие решило заключить сразу 17 контрактов на поставку канцелярских товаров общей стоимостью в 845 тысяч рублей. В перечень необходимой продукции вошли: папки, гелиевые и шариковые ручки синих, красных и черных цветов, карандаши, калькуляторы, клей-карандаши и многое другое.

Так, например, на обеспечение работников спецодеждой с 2019 года предприятие направило более 82,6 миллиона рублей. Только в 2022 году оно потратило на эти цели почти 31,4 миллиона рублей. Первый договор, на 15,6 миллиона рублей, МУП заключило в самом начале прошлого года. Второй, на сумму почти 15,8 миллиона, появился летом. Также договоры более чем на 36,5 миллиона рублей «Водоканал» заключил в 2021 году, на 7,2 миллиона — в 2020 году, на почти 11,4 миллиона — в 2019-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как объяснили «Реальному времени» на предприятии, закупка спецодежды осуществляется в соответствии с предписаниями. «Это по типовым нормам положено», — уточнили там, посоветовав обратиться за разъяснениями в контрактную службу предприятия. С ней связаться не удалось. В январе уже этого года организация также занималась закупкой рабочей одежды для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах 2023 года на 18,2 миллиона рублей.



Еще одной интересной графой в тратах предприятия является организация питания работников аварийных бригад. Так, например, в октябре «Водоканал» искал подрядчика для обеспечения этих нужд за 2,7 миллиона рублей. Кормить сотрудников планировалось исключительно отечественными продуктами. Под запретом были полуфабрикаты, блюда с добавлением сои и генно-модифицированных организмов, а также гарниры из сухих концентратов.

Финансовые рекорды не помогают решить имеющиеся проблемы

Говоря об астрономических суммах, связанных с казанским «Водоканалом», нельзя не упомянуть и тот факт, что в 2022 году предприятие показало рекордную прибыль в 318 миллионов рублей. Эта сумма оказалась максимальной за всю историю отчетности организации, которая начинается с 1993 года. Так, например, в сравнении с самым первым значением в 4,4 миллиона она увеличилась на 7 119,92%, или на 314 млн рублей. Что же касается прошлого года, то ее показатель поднялся на 19,04%, или на 50,9 миллиона рублей.



Несмотря на столь успешные финансовые результаты, в первом квартале 2023 года в Казани на сетях водоотведения зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в начале года по ул. Чистопольской, 38 случился еще один провал на третьем Северном коллекторе, реконструкция которого стартовала в феврале прошлого года. Десять аварий случилось по ул. Химической и Тэцевской, пять — на ул. Дубравной, две — на ул. Братьев Касимовых, один — на ул. Технической и Тульской.

За 2022 год на сетях водоснабжения Казани произошло 1 174 аварии — на 250 меньше, чем в 2021-м. В 590 случаях водоснабжение пришлось приостанавливать на срок от одного до восьми часов, в 285 — от 8 до 16 часов. При этом аварий на сетях канализации за прошлый год зарегистрировали 156 — на 20 больше, чем в предыдущем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уже в этом месяце стало известно, что «Водоканал» готов направить на текущее обслуживание и капремонт канализационных сетей 20 миллионов рублей. Работы будут включать в себя телеинспекционное обследование, чистку и промывку обслуживаемых участков. Вместе с этим предприятие также планирует провести капитальный ремонт своих инженерных сетей, зданий и сооружений. На разработку проектной документации перед работами МУП готово выделить 4,6 миллиона.



Аварии не обошли стороной и мэрию Казани, которая в июне отреагировала на многочисленные обращения граждан, пожаловавшихся на прорыв канализации на ул. Гудованцева/Беломорской, 69. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, провал образовался под самотечным канализационным коллектором «Водоканала», а работы осложнены большой глубиной его залегания. Поэтому в настоящее время участок оградили забором, а для нормализации водоотведения домов смонтировали временную перекачивающую напорную линию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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