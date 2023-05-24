Провал/прорыв года: как «Водоканал» заработал рекордную прибыль на «гнилых» сетях Казани

Коммунальное предприятие Казани бьет финансовые рекорды, пока город «уходит под землю» из-за аварий на сетях

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Казанское МУП «Водоканал» в 2022 году показало рекордную прибыль в 318 миллионов рублей. Эта сумма оказалась максимальной за всю историю отчетности организации, которая начинается с 1993 года. Так, например, в сравнении с самым первым значением в 4,4 миллиона она увеличилась на 7 119,92%, или на 314 млн рублей. Что же касается прошлого года, то ее показатель поднялся на 19,04%, или на 50,9 миллиона рублей. Однако, несмотря на эти астрономические суммы, на предприятии говорят о нехватке денег для решения большинства городских проблем. Как, имея сотни миллионов, МУП тратится на свои нужды, в то время как сети водоснабжения доживают свои последние дни — в материале «Реального времени».

Двадцатилетняя история взлетов и падений

В прошлом году выручка «Водоканала» впервые превысила 4 миллиарда — достигнув 4,427 млрд рублей (11,12% от бюджета Казани в 2022 году — 39,8 миллиарда). Для сравнения: в 2021-м она составляла 3,772 миллиарда, а в 2020-м — 3,280 млрд. При этом отметим, что, по данным за 1999 год, она была на уровне лишь 211 миллионов рублей, в то время как прибыль достигала 4,4 миллиона.

Когда начались двухтысячные, выручка хоть и незначительно, но увеличилась — до 236 миллионов. Однако предприятие стало работать в убыток, который в 2000 году составил 32 миллиона. Через год ситуация не изменилась: выручка достигла 371 млн, а убыток — 10,9 млн (долги перед персоналом составили 2,1 миллиона, а перед кредиторами — 168,7 миллиона). В 2002 году выручка продолжила медленно, но верно расти — 449 миллиона рублей. В свою очередь, убытки стали снижаться — 4,2 миллиона. Но что касается долгов, то они формировались параллельно первому показателю: перед сотрудниками — 11 млн, перед кредиторами — 144 млн, перед бюджетом — 12,4 миллиона.

Фото: kzn.ru

Переломный момент произошел в 2003-м, когда выручка поднялась до 735 млн и МУП снова стало выходить в плюс — прибыль составила 110 миллионов рублей. Соответственно, размеры задолженностей стали падать, и вот, например, своим работникам «Водоканал» был должен лишь 6 миллионов. Далее, до 2010 года, средства предприятия только продолжают расти, а незначительные падения больше не приводили к убыткам. Так, новое десятилетие «Водоканал» встретил уже с выручкой в 2,368 миллиарда и прибылью в 263 миллиона рублей.

На протяжении еще 10 лет денежные показатели МУП то поднимаются, то падают в пределах 100 миллионов рублей, но ни разу не уходят в убыток. Пандемийный 2020-й год организация проводит с выручкой в 3,280 миллиарда и прибылью в 169 миллионов рублей. В 2021-м увеличивает выручку до 3,772 миллиарда и поднимает прибыль до 267 миллионов.

Казань исчерпала «запас прочности советского наследия», а денег на восполнение... нет

Несмотря на рекордные финансовые результаты, сам «Водоканал» по-прежнему считает, что средств на то, чтобы проводить своевременный ремонт городских сетей и содержать их в надлежащем состоянии, попросту не хватает. Так, в 2021 году, когда денежные показатели начали стремительно взлетать, власти Казани объявили о приближении «коммунального армагеддона».

В октябре на аппаратном совещании в мэрии города директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, что предприятие обслуживает более 3 тысяч километров сетей, из которых 70% — ветхие и аварийные, а срок их эксплуатации истек более 10 лет назад. По его словам, протяженность таких сетей составляет 1,7 тысячи километров и ежегодно эта цифра увеличивается на 2—3%.

— Эти сети были проложены в 50—70-х годах прошлого века. За последние 10 лет выявлены и приняты на наш баланс более 1,3 километра бесхозных сетей с износом более 90%. И все это нужно перекладывать. Капитальный ремонт сетей, построенных еще в советское время, комплексно не проводился, потому что когда подошел к концу срок эксплуатации, перед городом стояли другие задачи: шла программа расселения ветхого жилья, строились целые микрорайоны, к которым тянулись сети водопровода и канализации. Тогда было построено 2 миллиона кв. метров жилья с нуля, вырос целый микрорайон Азино, массово застроился Ново-Савиновский район. Далее началась другая программа — строительство социального жилья, огромное количество объектов подключались к сетям бесплатно. Сейчас запас прочности советского наследия исчерпан. Пройдена точка невозврата, — говорил Егоров.

Фото: kzn.ru

Отметим, с 2010 года на сетях водоснабжения Казани по причине износа произошло более 14 тысяч аварий. Магистральные сети проходят под дорожным полотном, пешеходными и зелеными зонами, в ремонт и обустройство которых вложено много сил и средств. Поэтому аварийные ситуации возникают также и на недавно построенных или обновленных объектах.

По словам Егорова, еще в 2021 году для ремонта казанских сетей было необходимо 65 миллиардов рублей, из них только на сети водоснабжения — 40 миллиардов.

— Мы заявились на все существующие на сегодняшний день программы на капитальный ремонт и реконструкцию сетей. Но они направлены на поддержку городов с населением до 500 тысяч человек, — подчеркивал он.



Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани обвинили в своей неспособности федеральный центр

В свою очередь Ильсур Метшин, присутствовавший все на том же совещании, отмечал, что проблема сетей существует не только в Казани, а во всех городах, и с любым количеством жителей. Однако, по его словам, федеральный центр пошел навстречу только небольшим городам, которые могут войти в целевую программу капремонта сетей.

— Миллионные города, каковой является Казань, остались с этой проблемой один на один. При этом мы не можем развивать город, строить новые сети. Это кровеносные сосуды города, состояние которых на сегодняшний день вызывает большую тревогу. Количество аварий — 14 тысяч прорывов — говорит само за себя... В 2014 году было принято решение о снижении стоимости квадратного метра жилья. Казалось бы, правильное решение, на сегодняшний день квадратный метр перевалил за 100 тысяч рублей, а стоимость подключения к сетям — 500 рублей. На квадратный метр — полпроцента. А недополучили из-за этого решения 12 миллиардов рублей.

Он призвал через раиса Татарстана добиться увеличения тарифа на подключение к сетям «Водоканала» по всей стране. Без этого, по его мнению, не решить поставленную задачу по вводу нового жилья. Градоначальник сравнил ее с ситуацией, когда на первоклассника пытаются натянуть ботинки, которые он носил в 5-летнем возрасте.

— Мы строим социальную инфраструктуру, все это связано с выполнением национальных проектов. Но по воздуху или в виде дождя вода не придет. Плюс есть еще вопросы канализования. Все, казалось бы, хорошо внешне, достигаем успеха по многим вопросам — и по программе «Наш двор», и почти 85% дорожно-уличной сети привели к нормативному состоянию, а внутри города — труха. И это тысячи километров. Еще в 2014 году было 2 660 километров сетей, сегодня — 3 тысячи. За 5 лет приросли на 335 километров — это как от Казани до Самары. И это не труба сечением 10 миллиметров, это огромные водоводы, огромное хозяйство прибавилось, — заявлял Метшин.

Фото: kzn.ru

Мэрия и «Водоканал» решили бороться с износом сетей за счет казанцев

После громкого заявления о катастрофическом состоянии сетей водоснабжения и канализации Андрей Егоров решил лично показать и рассказать, почему при износе сетей в 70—90% нет возможности провести капитальный ремонт. 19 октября 2021 года предприятие организовало пресс-тур для журналистов на место аварии, случившейся в том же месяце. Речь идет о провале на проезжей части пересечения улицы Чистопольской и проспекта Амирхана. Там же неподалеку находился и второй провал — у КНИТУ-КАИ им. Туполева.

Третий северный коллектор диаметром 1 400 мм построен в 1985 году, глубина его залегания составляет 5,7 метра, он расположен ниже уровня грунтовых вод. Несмотря на относительную «молодость», его износ — 95%, вследствие чего только в 2021-м на нем произошло 19 аварий. Как рассказывал Егоров, после телесъемки коллектора обнаружилось, что у него полностью отсутствует верхний свод. Тогда ремонт объекта разделили на два этапа. На первом, по словам главы МУП, им требовалось 2 миллиарда рублей, на втором — 4,6 миллиарда. На вопрос «Реального времени», когда закончатся работы, директор «Водоканала» ответить не смог. Работы на нем продолжаются и по сей день. Более того, с момента той встречи на все тех же участках добавились новые аварии.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Почему сложилась такая ситуация? Руководство «Водоканала» еще тогда объясняло, что за 70 лет не было ни одного капитального ремонта магистральных сетей, а у предприятия на это нет средств. Те деньги, что планировалось пустить на эти цели, идут на устранение аварий и латание дыр. Как отмечал Егоров, «Водоканал» — тарифорегулируемое предприятие. Его доход складывается из тарифов на подключение к сетям и непосредственно на водоснабжение и канализацию. На тот момент 1 литр воды стоил 2 копейки, а подключение к сетям — 500 рублей. По словам руководителя предприятия, эти цены очень низкие.



Как следствие, казанский исполком с 2022 года повысил тарифы «на воду». Так, в прошлом году стоимость водоснабжения была поднята до 24,8 рубля за кубометр воды, за водоотведение — до 27,6 рубля. В этом году ценник увеличился еще раз — до 27,36 рубля и 33,67 рубля соответственно. В 2024-м планируется увеличить тарифы до 29,41 и 39,11 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Водоснабжение поселков — это дорогое благо цивилизации, а не общепринятая норма

В 2022 году город столкнулся с новой проблемой — в августе замруководителя исполкома по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин заявил, что у «Водоканала» и мэрии нет денег на обеспечение водой 53 жилых массивов.

По его словам, вокруг столицы Татарстана насчитывается 97 жилых массивов, в которых проживает более 215 тысяч человек. Больше всего — 41 тысяча — в Советском районе. Все эти поселки полностью электрифицированы и почти полностью газифицированы. А вот что же касается водоснабжения, то ситуация весьма запущенная.

Фото: kzn.ru

Как пояснял Гиниятуллин, 24 ЖК не были подключены к водоснабжению, девять из них находились в Советском районе. Вода там добывалась (и по сей день добывается) в индивидуальных скважинах. Он отметил, что «Водоканал» обслуживает 804 километра водопроводных каналов. Однако, несмотря на это, в Борисоглебском, Караваево и Салмачах люди не первый год жалуются на перебои с водой в жаркое время года.

Его слова дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, заявивший, что люди, которые покупают жилье в поселках, должны сами понимать и осознавать факт отсутствия в них многих видов удобств. Он отметил, что к лету прошлого года было построено 43 километра сетей водоснабжения, однако для решения всех проблем нужны еще 3 миллиарда рублей — 13 годовых бюджетов «Водоканала», уточнил мэр. «Жители, покупая там квадратные метры, должны смотреть, какая там инфраструктура. Покупаете один раз — а пользоваться придется долгие годы», — обратил внимание он.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

На себя потратить не жалко

Денег на ремонт городских сетей у МУП нет, однако «Водоканал» все же умудряется тратить значительные суммы на различные собственные цели. Например, на обеспечение своих работников спецодеждой с 2019 года предприятие направило более 82,6 млн рублей. Только в 2022 году оно потратило на эти цели почти 31,4 миллиона рублей. Первый договор на 15,6 млн рублей предприятие заключило в самом начале прошлого года. Второй, на сумму почти 15,8 миллиона, появился летом.

Также договоры более чем на 36,5 миллиона рублей «Водоканал» заключил в 2021 году, на 7,2 миллиона — в 2020 году, на почти 11,4 миллиона — в 2019-м.

Фото: МУП «Водоканал»

Как объяснили «Реальному времени» на предприятии, закупка спецодежды осуществляется в соответствии с предписаниями. «Это по типовым нормам положено», — уточнили там, посоветовав обратиться за разъяснениями в контрактную службу предприятия. С ней связаться не удалось.

В январе МУП также занималось закупкой рабочей одежды для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах 2023 года на 18,2 миллиона рублей. Отмечалось, что такую сумму предприятие выделит из собственных средств.



Фото: kzn.ru

Еще одной интересной графой в тратах предприятия является организация питания работников аварийных бригад. Так, например, в октябре «Водоканал» искал подрядчика для обеспечения этих нужд за 2,7 миллиона рублей. Кормить сотрудников планировалось исключительно отечественными продуктами. Под запретом были полуфабрикаты, блюда с добавлением сои и генно-модифицированных организмов, а также гарниры из сухих концентратов.



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