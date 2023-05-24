Провал/прорыв года: как «Водоканал» заработал рекордную прибыль на «гнилых» сетях Казани
Коммунальное предприятие Казани бьет финансовые рекорды, пока город «уходит под землю» из-за аварий на сетях
Казанское МУП «Водоканал» в 2022 году показало рекордную прибыль в 318 миллионов рублей. Эта сумма оказалась максимальной за всю историю отчетности организации, которая начинается с 1993 года. Так, например, в сравнении с самым первым значением в 4,4 миллиона она увеличилась на 7 119,92%, или на 314 млн рублей. Что же касается прошлого года, то ее показатель поднялся на 19,04%, или на 50,9 миллиона рублей. Однако, несмотря на эти астрономические суммы, на предприятии говорят о нехватке денег для решения большинства городских проблем. Как, имея сотни миллионов, МУП тратится на свои нужды, в то время как сети водоснабжения доживают свои последние дни — в материале «Реального времени».
Двадцатилетняя история взлетов и падений
В прошлом году выручка «Водоканала» впервые превысила 4 миллиарда — достигнув 4,427 млрд рублей (11,12% от бюджета Казани в 2022 году — 39,8 миллиарда). Для сравнения: в 2021-м она составляла 3,772 миллиарда, а в 2020-м — 3,280 млрд. При этом отметим, что, по данным за 1999 год, она была на уровне лишь 211 миллионов рублей, в то время как прибыль достигала 4,4 миллиона.
Когда начались двухтысячные, выручка хоть и незначительно, но увеличилась — до 236 миллионов. Однако предприятие стало работать в убыток, который в 2000 году составил 32 миллиона. Через год ситуация не изменилась: выручка достигла 371 млн, а убыток — 10,9 млн (долги перед персоналом составили 2,1 миллиона, а перед кредиторами — 168,7 миллиона). В 2002 году выручка продолжила медленно, но верно расти — 449 миллиона рублей. В свою очередь, убытки стали снижаться — 4,2 миллиона. Но что касается долгов, то они формировались параллельно первому показателю: перед сотрудниками — 11 млн, перед кредиторами — 144 млн, перед бюджетом — 12,4 миллиона.
Переломный момент произошел в 2003-м, когда выручка поднялась до 735 млн и МУП снова стало выходить в плюс — прибыль составила 110 миллионов рублей. Соответственно, размеры задолженностей стали падать, и вот, например, своим работникам «Водоканал» был должен лишь 6 миллионов. Далее, до 2010 года, средства предприятия только продолжают расти, а незначительные падения больше не приводили к убыткам. Так, новое десятилетие «Водоканал» встретил уже с выручкой в 2,368 миллиарда и прибылью в 263 миллиона рублей.
На протяжении еще 10 лет денежные показатели МУП то поднимаются, то падают в пределах 100 миллионов рублей, но ни разу не уходят в убыток. Пандемийный 2020-й год организация проводит с выручкой в 3,280 миллиарда и прибылью в 169 миллионов рублей. В 2021-м увеличивает выручку до 3,772 миллиарда и поднимает прибыль до 267 миллионов.
Казань исчерпала «запас прочности советского наследия», а денег на восполнение... нет
Несмотря на рекордные финансовые результаты, сам «Водоканал» по-прежнему считает, что средств на то, чтобы проводить своевременный ремонт городских сетей и содержать их в надлежащем состоянии, попросту не хватает. Так, в 2021 году, когда денежные показатели начали стремительно взлетать, власти Казани объявили о приближении «коммунального армагеддона».
В октябре на аппаратном совещании в мэрии города директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, что предприятие обслуживает более 3 тысяч километров сетей, из которых 70% — ветхие и аварийные, а срок их эксплуатации истек более 10 лет назад. По его словам, протяженность таких сетей составляет 1,7 тысячи километров и ежегодно эта цифра увеличивается на 2—3%.
— Эти сети были проложены в 50—70-х годах прошлого века. За последние 10 лет выявлены и приняты на наш баланс более 1,3 километра бесхозных сетей с износом более 90%. И все это нужно перекладывать. Капитальный ремонт сетей, построенных еще в советское время, комплексно не проводился, потому что когда подошел к концу срок эксплуатации, перед городом стояли другие задачи: шла программа расселения ветхого жилья, строились целые микрорайоны, к которым тянулись сети водопровода и канализации. Тогда было построено 2 миллиона кв. метров жилья с нуля, вырос целый микрорайон Азино, массово застроился Ново-Савиновский район. Далее началась другая программа — строительство социального жилья, огромное количество объектов подключались к сетям бесплатно. Сейчас запас прочности советского наследия исчерпан. Пройдена точка невозврата, — говорил Егоров.
Отметим, с 2010 года на сетях водоснабжения Казани по причине износа произошло более 14 тысяч аварий. Магистральные сети проходят под дорожным полотном, пешеходными и зелеными зонами, в ремонт и обустройство которых вложено много сил и средств. Поэтому аварийные ситуации возникают также и на недавно построенных или обновленных объектах.
По словам Егорова, еще в 2021 году для ремонта казанских сетей было необходимо 65 миллиардов рублей, из них только на сети водоснабжения — 40 миллиардов.
— Мы заявились на все существующие на сегодняшний день программы на капитальный ремонт и реконструкцию сетей. Но они направлены на поддержку городов с населением до 500 тысяч человек, — подчеркивал он.
Власти Казани обвинили в своей неспособности федеральный центр
В свою очередь Ильсур Метшин, присутствовавший все на том же совещании, отмечал, что проблема сетей существует не только в Казани, а во всех городах, и с любым количеством жителей. Однако, по его словам, федеральный центр пошел навстречу только небольшим городам, которые могут войти в целевую программу капремонта сетей.
— Миллионные города, каковой является Казань, остались с этой проблемой один на один. При этом мы не можем развивать город, строить новые сети. Это кровеносные сосуды города, состояние которых на сегодняшний день вызывает большую тревогу. Количество аварий — 14 тысяч прорывов — говорит само за себя... В 2014 году было принято решение о снижении стоимости квадратного метра жилья. Казалось бы, правильное решение, на сегодняшний день квадратный метр перевалил за 100 тысяч рублей, а стоимость подключения к сетям — 500 рублей. На квадратный метр — полпроцента. А недополучили из-за этого решения 12 миллиардов рублей.
Он призвал через раиса Татарстана добиться увеличения тарифа на подключение к сетям «Водоканала» по всей стране. Без этого, по его мнению, не решить поставленную задачу по вводу нового жилья. Градоначальник сравнил ее с ситуацией, когда на первоклассника пытаются натянуть ботинки, которые он носил в 5-летнем возрасте.
— Мы строим социальную инфраструктуру, все это связано с выполнением национальных проектов. Но по воздуху или в виде дождя вода не придет. Плюс есть еще вопросы канализования. Все, казалось бы, хорошо внешне, достигаем успеха по многим вопросам — и по программе «Наш двор», и почти 85% дорожно-уличной сети привели к нормативному состоянию, а внутри города — труха. И это тысячи километров. Еще в 2014 году было 2 660 километров сетей, сегодня — 3 тысячи. За 5 лет приросли на 335 километров — это как от Казани до Самары. И это не труба сечением 10 миллиметров, это огромные водоводы, огромное хозяйство прибавилось, — заявлял Метшин.
Мэрия и «Водоканал» решили бороться с износом сетей за счет казанцев
После громкого заявления о катастрофическом состоянии сетей водоснабжения и канализации Андрей Егоров решил лично показать и рассказать, почему при износе сетей в 70—90% нет возможности провести капитальный ремонт. 19 октября 2021 года предприятие организовало пресс-тур для журналистов на место аварии, случившейся в том же месяце. Речь идет о провале на проезжей части пересечения улицы Чистопольской и проспекта Амирхана. Там же неподалеку находился и второй провал — у КНИТУ-КАИ им. Туполева.
Третий северный коллектор диаметром 1 400 мм построен в 1985 году, глубина его залегания составляет 5,7 метра, он расположен ниже уровня грунтовых вод. Несмотря на относительную «молодость», его износ — 95%, вследствие чего только в 2021-м на нем произошло 19 аварий. Как рассказывал Егоров, после телесъемки коллектора обнаружилось, что у него полностью отсутствует верхний свод. Тогда ремонт объекта разделили на два этапа. На первом, по словам главы МУП, им требовалось 2 миллиарда рублей, на втором — 4,6 миллиарда. На вопрос «Реального времени», когда закончатся работы, директор «Водоканала» ответить не смог. Работы на нем продолжаются и по сей день. Более того, с момента той встречи на все тех же участках добавились новые аварии.
Почему сложилась такая ситуация? Руководство «Водоканала» еще тогда объясняло, что за 70 лет не было ни одного капитального ремонта магистральных сетей, а у предприятия на это нет средств. Те деньги, что планировалось пустить на эти цели, идут на устранение аварий и латание дыр. Как отмечал Егоров, «Водоканал» — тарифорегулируемое предприятие. Его доход складывается из тарифов на подключение к сетям и непосредственно на водоснабжение и канализацию. На тот момент 1 литр воды стоил 2 копейки, а подключение к сетям — 500 рублей. По словам руководителя предприятия, эти цены очень низкие.
Как следствие, казанский исполком с 2022 года повысил тарифы «на воду». Так, в прошлом году стоимость водоснабжения была поднята до 24,8 рубля за кубометр воды, за водоотведение — до 27,6 рубля. В этом году ценник увеличился еще раз — до 27,36 рубля и 33,67 рубля соответственно. В 2024-м планируется увеличить тарифы до 29,41 и 39,11 рубля.
Водоснабжение поселков — это дорогое благо цивилизации, а не общепринятая норма
В 2022 году город столкнулся с новой проблемой — в августе замруководителя исполкома по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин заявил, что у «Водоканала» и мэрии нет денег на обеспечение водой 53 жилых массивов.
По его словам, вокруг столицы Татарстана насчитывается 97 жилых массивов, в которых проживает более 215 тысяч человек. Больше всего — 41 тысяча — в Советском районе. Все эти поселки полностью электрифицированы и почти полностью газифицированы. А вот что же касается водоснабжения, то ситуация весьма запущенная.
Как пояснял Гиниятуллин, 24 ЖК не были подключены к водоснабжению, девять из них находились в Советском районе. Вода там добывалась (и по сей день добывается) в индивидуальных скважинах. Он отметил, что «Водоканал» обслуживает 804 километра водопроводных каналов. Однако, несмотря на это, в Борисоглебском, Караваево и Салмачах люди не первый год жалуются на перебои с водой в жаркое время года.
Его слова дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, заявивший, что люди, которые покупают жилье в поселках, должны сами понимать и осознавать факт отсутствия в них многих видов удобств. Он отметил, что к лету прошлого года было построено 43 километра сетей водоснабжения, однако для решения всех проблем нужны еще 3 миллиарда рублей — 13 годовых бюджетов «Водоканала», уточнил мэр. «Жители, покупая там квадратные метры, должны смотреть, какая там инфраструктура. Покупаете один раз — а пользоваться придется долгие годы», — обратил внимание он.
На себя потратить не жалко
Денег на ремонт городских сетей у МУП нет, однако «Водоканал» все же умудряется тратить значительные суммы на различные собственные цели. Например, на обеспечение своих работников спецодеждой с 2019 года предприятие направило более 82,6 млн рублей. Только в 2022 году оно потратило на эти цели почти 31,4 миллиона рублей. Первый договор на 15,6 млн рублей предприятие заключило в самом начале прошлого года. Второй, на сумму почти 15,8 миллиона, появился летом.
Также договоры более чем на 36,5 миллиона рублей «Водоканал» заключил в 2021 году, на 7,2 миллиона — в 2020 году, на почти 11,4 миллиона — в 2019-м.
Как объяснили «Реальному времени» на предприятии, закупка спецодежды осуществляется в соответствии с предписаниями. «Это по типовым нормам положено», — уточнили там, посоветовав обратиться за разъяснениями в контрактную службу предприятия. С ней связаться не удалось.
В январе МУП также занималось закупкой рабочей одежды для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах 2023 года на 18,2 миллиона рублей. Отмечалось, что такую сумму предприятие выделит из собственных средств.
Еще одной интересной графой в тратах предприятия является организация питания работников аварийных бригад. Так, например, в октябре «Водоканал» искал подрядчика для обеспечения этих нужд за 2,7 миллиона рублей. Кормить сотрудников планировалось исключительно отечественными продуктами. Под запретом были полуфабрикаты, блюда с добавлением сои и генно-модифицированных организмов, а также гарниры из сухих концентратов.
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