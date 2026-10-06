Выручка книжного рынка Великобритании выросла на 1,5% в первом полугодии 2026 года

Великобритания продала 82 млн печатных книг за первые шесть месяцев 2026 года

Выручка книжного рынка Великобритании выросла на 1,5% в январе — июне 2026 года. При этом число проданных печатных книг сократилось на 1,1%. Такие данные привели NielsenIQ BookData и GfK Entertainment в международном исследовании за первое полугодие. За шесть месяцев британские покупатели приобрели 82 млн печатных книг. По этому показателю Великобритания заняла второе место среди 19 рынков исследования. Франция продала 124 млн экземпляров и заняла первое место.

Рост выручки зафиксировали 11 из 19 стран. Индия увеличила показатель на 16,7%, Бразилия — на 12,6%. Новая Зеландия показала рост на 7,2%, Австралия — на 5,6%, Италия — на 5,1%. Франция, напротив, сократила выручку на 5,4%, Польша — на 11,7%.

Основной вклад в рост международного рынка внесла художественная литература для взрослых. Выручка этой категории увеличилась в трех четвертях исследованных стран. Сейчас она формирует больше трети всех продаж печатных книг в 19 странах. Особенно заметно вырос интерес к детективам и триллерам. Романы Фрейды Макфадден вошли в 20 самых продаваемых книг сразу в 13 странах. Сегмент романтического фэнтези также поддержали продажи книг Ребекки Яррос и Сары Дж. Маас.

Графические романы стали одной из самых быстрорастущих категорий. В ряде стран их выручка увеличилась более чем на 30%. Эксперты связывают часть спроса с TikTok, где пользователи продолжают продвигать жанровую литературу среди молодой аудитории. Нон-фикшн показал другую динамику. Только четыре из 19 рынков увеличили выручку этой категории. Продажи книг по саморазвитию снизились во всех исследованных странах, кроме Новой Зеландии.

Детская и подростковая литература показала смешанный результат. Выручка выросла в 10 странах. Эксперты отметили устойчивый спрос на известные серии, комиксы и книги с продолжениями. В Великобритании на продажи также повлияли книжные мероприятия и специальные издательские проекты, включая World Book Day.



Екатерина Петрова