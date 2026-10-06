В городах-миллионниках России сократилось число магазинов товаров для дома

Эксперты связывают тенденцию с ростом продаж через маркетплейсы и сокращением расходов населения на непродовольственные товары

Фото: Динар Фатыхов

В половине российских городов-миллионников за год снизилось количество магазинов товаров для дома. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карт».

Наиболее заметное сокращение зафиксировано в Перми — на 14,3%, Краснодаре (-9,5%) и Красноярске (-8,5%). При этом по стране в целом число таких точек выросло лишь на 1,5%, до 15,2 тыс. Наибольший рост показали Воронеж (+8,2%), Челябинск (+6,6%), Нижний Новгород (+6,5%), а также Казань (+5,36%).

Сокращение числа магазинов эксперты связывают с ростом продаж через маркетплейсы, снижением посещаемости торговых центров и сокращением расходов населения на непродовольственные товары. По их оценкам, траты россиян на мебель и интерьер упали на 6–7%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дополнительным фактором стало снижение спроса из-за слабого рынка жилья. Дорогая ипотека, падение продаж новостроек и удорожание ремонта уменьшили интерес к товарам для обустройства дома.

Особенно сильно пострадали небольшие несетевые магазины и точки стрит-ретейла, тогда как крупные сети оптимизируют площади и концентрируются в наиболее трафиковых локациях.

Ранее исследования показали, что число граждан России, которые приобретают продукты с запасом, за год снизилось с 64 до 58%, а объем выбрасываемой еды уменьшился.

Зульфат Шафигуллин