Продажи легковых автомобилей в России обновили недельный рекорд 2026 года

При этом относительно 40-й недели 2025 года продажи упали на 19,7%

Фото: Динар Фатыхов

С 28 сентября по 4 октября 2026 года в России продали 33 191 новый легковой автомобиль, что стало рекордным показателем за одну неделю в нынешнем году. Данные приводит агентство «Автостат» со ссылкой на АО «ППК».

Предыдущий максимум был зафиксирован на 52-й неделе 2025 года. При этом относительно 40-й недели 2025 года продажи упали на 19,7%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) продажи также достигли годового максимума — 1 720 единиц, что на 27% меньше, чем годом ранее. Рекорд LCV также был установлен в конце 2025 года.

Продажи грузовиков на 40-й неделе составили 1 178 единиц, снизившись на 11,2% к прошлому году. Реализация автобусов выросла на 24,9%, до 246 штук.

Напомним, накануне стало известно, что Китай ужесточает правила вывоза автомобилей. Так, с 2027 года производителям придется подтверждать наличие сети зарубежных сервисных центров, включая ремонт и поставку запчастей.

Зульфат Шафигуллин