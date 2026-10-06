Число индикаторов риска для контроля за ККТ хотят увеличить до десяти

Эти индикаторы служат официальным поводом для назначения внеплановой налоговой проверки

Фото: Мария Зверева

Минфин опубликовал законопроект о расширении перечня индикаторов риска для контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) с трех до десяти. Изменения в основном затронут розничную торговлю и общепит. Документ уже прошел антикоррупционную проверку.

Сейчас индикаторами риска считаются отсутствие чеков в системе ФНС более 60 дней, а также доля чеков «Возврат прихода» или чеков коррекции в 30% и более от общего числа документов за 30 дней.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новые критерии включают долю чеков только с наличными или только с безналичными расчетами в 100% за 60 дней, долю чеков «Расход» от 50% от чеков «Приход» за 30 дней, а также долю сумм по возвратам в 80% от сумм приходов за 30 дней. Кроме того, под контроль попадут компании, не зарегистрировавшие ККТ в течение 90 дней после добавления кодов розничной торговли, и индивидуальные предприниматели на патенте в общепите, не поставившие кассу в течение 180 дней.

Действующие индикаторы риска по ККТ предлагают дополнить семью новыми показателями:

Доля чеков «сумма по чеку бланка строгой отчетности (БСО) наличными» — 100% от всех чеков в течение 60 календарных дней.

Доля чеков «сумма по чеку (БСО) безналичными» — 100% от всех чеков в течение 60 календарных дней.

Доля чеков «Расход» — 50% и более от чеков «Приход» сформированных в течение 30 календарных дней.

Доля итоговой суммы расчетов по чекам «Возврат прихода» — 80% и более от общей итоговой суммы расчетов по чекам «Приход», сформированных в течение 30 календарных дней.

Доля итоговой суммы расчетов по чекам коррекции — 30% и более от общей итоговой суммы всех чеков, сформированных в течение 90 календарных дней.

ККТ не зарегистрирована в ФНС по истечению 90 календарных дней после внесения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП кодов розничной торговли, в частности, по ОКВЭД 47.1, 47.2, 47.5, 47.7, 47.73.

ИП на патенте по общепиту, не менее 12 месяцев, не зарегистрировал ККТ по истечении 180 дней.

Данные индикаторы служат официальным поводом для назначения внеплановой налоговой проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2027 года власти России планируют объединить расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по 20 видам доходов, что отражено в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму.

Зульфат Шафигуллин