Число индикаторов риска для контроля за ККТ хотят увеличить до десяти
Эти индикаторы служат официальным поводом для назначения внеплановой налоговой проверки
Минфин опубликовал законопроект о расширении перечня индикаторов риска для контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) с трех до десяти. Изменения в основном затронут розничную торговлю и общепит. Документ уже прошел антикоррупционную проверку.
Сейчас индикаторами риска считаются отсутствие чеков в системе ФНС более 60 дней, а также доля чеков «Возврат прихода» или чеков коррекции в 30% и более от общего числа документов за 30 дней.
Новые критерии включают долю чеков только с наличными или только с безналичными расчетами в 100% за 60 дней, долю чеков «Расход» от 50% от чеков «Приход» за 30 дней, а также долю сумм по возвратам в 80% от сумм приходов за 30 дней. Кроме того, под контроль попадут компании, не зарегистрировавшие ККТ в течение 90 дней после добавления кодов розничной торговли, и индивидуальные предприниматели на патенте в общепите, не поставившие кассу в течение 180 дней.
Действующие индикаторы риска по ККТ предлагают дополнить семью новыми показателями:
- Доля чеков «сумма по чеку бланка строгой отчетности (БСО) наличными» — 100% от всех чеков в течение 60 календарных дней.
- Доля чеков «сумма по чеку (БСО) безналичными» — 100% от всех чеков в течение 60 календарных дней.
- Доля чеков «Расход» — 50% и более от чеков «Приход» сформированных в течение 30 календарных дней.
- Доля итоговой суммы расчетов по чекам «Возврат прихода» — 80% и более от общей итоговой суммы расчетов по чекам «Приход», сформированных в течение 30 календарных дней.
- Доля итоговой суммы расчетов по чекам коррекции — 30% и более от общей итоговой суммы всех чеков, сформированных в течение 90 календарных дней.
- ККТ не зарегистрирована в ФНС по истечению 90 календарных дней после внесения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП кодов розничной торговли, в частности, по ОКВЭД 47.1, 47.2, 47.5, 47.7, 47.73.
- ИП на патенте по общепиту, не менее 12 месяцев, не зарегистрировал ККТ по истечении 180 дней.
Данные индикаторы служат официальным поводом для назначения внеплановой налоговой проверки.
Напомним, ранее сообщалось, что с 2027 года власти России планируют объединить расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по 20 видам доходов, что отражено в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».