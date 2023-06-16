Казанский «Водоканал» выделит 4,6 млн рублей на разработку документации по капремонту своих объектов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Казанское МУП «Водоканал» планирует провести капитальный ремонт своих инженерных сетей, зданий и сооружений. Но перед этим необходимо разработать проектную документацию, на которую предприятие выделит 4,6 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», отремонтировать нужно системы вентиляции, наружных и внутренних систем отопления, производственные и административные здания, аварийные участки водопровода и так далее. В списке — 280 объектов «Водоканала».

На стадии проектирования и согласования исполнитель должен своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов. Все работы нужно завершить до конца января следующего года.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в октябре 2022 года казанский «Водоканал» закупал средства индивидуальной защиты для сотрудников на 583 тысячи рублей из собственных средств. В списке были два шланговых аппарата с приводом «Противогаз ПШ-2-40-155» в комплекте с антистатичной привязью или его эквивалент, 150 комбинированных фильтров, два термостойких костюма и т. д.

«Реальное время» также рассказывало, что «Водоканал» в Казани за 4 года потратил на спецодежду 82,6 миллиона рублей. Как объяснили на предприятии, закупка осуществляется в соответствии с предписаниями.



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Айрат Назипов