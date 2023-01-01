Казанский «Водоканал» закупит спецодежду еще на 18,2 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» для обеспечения своих нужд в первом и втором квартале 2023 года закупит спецодежду на 18,2 миллиона рублей. Такую сумму предприятие выделит из собственных средств.

В списке 189 женских и 463 мужских летних костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с надписью на спине «Водоканал», два зимних комбинированных костюма сварщиков, нательное трикотажное белье, влагозащитный плащ, кожаные полуботинки, защитная каска, синие футболки. Также «Водоканал» закупит 2,6 тысячи пар резиновых хозяйственных перчаток, 800 пар утепленных ватных рукавиц, 77 пар диэлектрических галош, белый медицинский халат и 155 полушерстяных шапок.

Всего в списке 74 наименования одежды. Поставить ее необходимо на центральный склад в Казани по ул. Родины, 9.

Фото: МУП «Водоканал»

В августе 2022 года «Реальное время» рассказывало, что «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, с 2019 года направил на закупку спецодежды свыше 82,6 млн рублей. Из них 15,8 миллиона предприятие потратило летом прошлого года.



Как объяснили «Реальному времени» в «Водоканале», закупка спецодежды осуществляется в соответствии с предписаниями. «Это по типовым нормам положено», — уточнили там.



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Татьяна Демина