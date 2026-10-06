В Казани выставили на продажу федеральную сеть фастфуда «Крошка Картошка»

За два заведения в «Южном» и «Кольце» просят 4000000 рублей

Фото: скриншот с сайта Авито

В Казани на продажу выставлены две действующие точки федеральной сети «Крошка Картошка» — они расположены на фуд‑кортах ТРЦ «Южный» и ТЦ «Кольцо».

Стоимость обоих объектов — 4 млн рублей. Бизнес приносит совокупную выручку от 2 млн рублей в месяц, при этом ежемесячные расходы составляют 1,76 млн рублей, а чистая прибыль — 240 тыс. рублей. Окупаемость проекта оценивается в 18 месяцев.

В цену входят полностью оборудованные кухни и торговые зоны, мебель, фирменное оформление. У точек есть присутствие в агрегаторах доставки («Яндекс Еда», «Деливери») — на доставку приходится 20% от общего числа заказов. Среди маркетинговых активов — профили в соцсетях, карточка на «Яндекс Картах» и база клиентов. В штате — 5 сотрудников (ФОТ — 380 тыс. рублей).

Точки продаются преимущественно единым пакетом, но возможность приобретения одной локации обсуждается индивидуально. Продавец также предлагает сопровождение при передаче бизнеса и возможность сохранить действующую команду. По словам владельца, у проекта есть потенциал роста — за счет развития доставки, маркетинга и привлечения корпоративных заказов.

Напомним, что первое заведение сети появилось в декабре 2025 года. Им стала точка в ТЦ «Южный».

Дмитрий Зайцев