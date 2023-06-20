В казанской мэрии рассказали о сложностях устранения коммунальной аварии в Авиастроительном районе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мэрии Казани отреагировали на обращения местных жителей, которые жалуются на прорыв канализации на ул. Гудованцева/Беломорская 69. В мэрии заявили, что провал образовался под самотечным канализационным коллектором. Это сети «Водоканала».

— Работы по устранению провала, к сожалению, осложнены большой глубиной залегания коллектора, наличием грунтовых вод и большим количеством смежных коммуникаций, — ответили сотрудники исполкома.

В исполкоме добавили, что на месте аварии на время работ выставлены ограждения. Во избежание изливов стоков и для нормализации водоотведения домов смонтирована временная перекачивающая напорная линия.

Кроме того, сотрудники «Водоканала» произвели работы по устранению засора на улице Беломорской, добавили в мэрии.

В конце мая в Казани на сутки изменили схему движения автобуса №46. Все из-за течи, которая образовалась на водопроводе на улице Дубравной.



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Айрат Назипов