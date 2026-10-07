Татарстан не попал в список регионов, куда отправили новые автобусы

Поставки осуществлены на условиях льготного лизинга в рамках программы Минпромторга и нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг 130 новых отечественных автобусов для работы в регионах. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Татарстан в список получателей в рамках этой партии не попал.

Автобусы отправились в Нижегородскую, Челябинскую, Свердловскую, Московскую, Ульяновскую, Тюменскую, Новосибирскую и Воронежскую области, а также в Краснодарский и Пермский края. Поставки осуществлены на условиях льготного лизинга в рамках программы Минпромторга и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, всего в 2026 году в 60 регионов поставлено 2239 транспортных средств с использованием мер федеральной поддержки. Среди поставленных машин — автобусы марок ПАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ, ГАЗ, СимАЗ, НЕФАЗ и Volgabus.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Минтрансу РТ разработать программу модернизации транспорта.

Зульфат Шафигуллин