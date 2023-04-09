«Хотелось бы жить как прежде — без этого запаха»: ремонт третьего коллектора в Казани опять застопорился

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

О долгом и грязном ремонте третьего северного коллектора в Казани «Реальное время» писало неоднократно. Казанский «Водоканал» начал его реконструкцию больше года назад — в феврале 2022-го. С тех пор перекрывается все большее количество дорог, а сроки окончания регулярно переносятся. Так, с 4 апреля до 31 августа 2023 года полностью закрыли очередную проезжую часть — на участке по улице Чистопольской возле дома №60. О том, как обстоят дела сейчас — в материале «Реального времени».

«Уже комары появились, поэтому вызвали дезинфекторов»

Улицы, вдоль которых проходит северный коллектор, топит уже несколько лет. Несмотря на проводимые работы, ситуация значительно не улучшается. Как «Реальному времени» рассказала одна из жительниц района, запах фекалий в ее доме все еще чувствуется.

— По этому поводу я писала даже президенту, потому что здесь вопросы не решались. После заявления летом поставили обратный клапан, чтобы вода из канализации не возвращалась к нам. Но дом соединен с шестым домом (по улице Адоратского, — прим. ред.) подвалом, их подтапливает, вода идет к нам, — рассказала Светлана.

По ее словам, после установки клапана запах канализации в доме действительно пропал. Однако с наступлением весны все началось снова. Только теперь канализационные отходы заливаются не из труб, а из соседнего дома №6.

Также стоит отметить, что яму, образовавшуюся на Чистопольской около дома №60 в декабре 2021 года, все еще не залатали до конца. Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Светлана также сообщила, что все еще топит парк «Континент» — «там бьет фонтаном», отметила она. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили и в ЖЭК-89, однако опровергли, что вода затекает в подвалы домов.

— Хотелось бы жить как прежде — без этого запаха, без комаров. Уже комары появились, поэтому вызвали дезинфекторов. Не только комары, какие-то насекомые непонятные, — подчеркнула собеседница издания.

Также стоит отметить, что яму, образовавшуюся на Чистопольской около дома №60 в декабре 2021 года, все еще не залатали до конца. Воду откачали и засыпали грунтом. Однако от нее все также веет канализацией.

Перекрытие дорог

Помимо смердящего запаха, от которого на некоторых участках все еще не удается избавиться, последствием многочисленных провалов на коллекторе стали бесконечные перекрытия улицы Чистопольской.

Так, с 6 апреля перекрыто движение около дома №60. Ограничение продлится аж до 31 августа. До того же срока с 21 января закрыта проезжая часть и вблизи дома №62.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Перекрытие дорог происходят не впервые: в апреле 2022 года почти на полгода для транспортного и пешеходного движения закрыли участок возле домов №10/8, 12, 14, 16/15, 20/12, 22, 26, 28. А еще на месяц закрыли дорогу по улице Меридианной, возле дома №28 по ул. Чистопольской.

В феврале 2022 года вдоль проезжей части на пр. Амирхана, от пересечения с ул. Чистопольской до пересечения с ул.Четаева в сторону пр. Ямашева, движение ограничили до марта. Но позже его продлили до мая.

Невыполненные обещания

Реконструкцию коллектора разделили на три этапа. Изначально первый этап реконструкции (по ул. Чистопольской, от ул. Меридианной до ул. Бондаренко) планировалось закончить в августе этого года, второй этап (по пр. Ямашева, от ул. Адоратского до пр. Амирхана) — в июле, третий (по пр. Амирхана, от ул. Четаева до ул. Чистопольской) — в декабре.

Приступил «Водоканал» к реконструкции третьего северного коллектора в феврале 2022 года. Все участки еще перекрыты.



Отвечая на жалобы казанцев на страничке «Народного контроля» на портале «Госуслуги РТ», исполком и МУП «Водоканал» неоднократно повторяли:

«МУП «Водоканал» продолжает ликвидацию аварийных ситуаций на третьем северном канализационном коллекторе. 07.02.2022 начата реконструкция участка данного коллектора от ул. Меридианной до ул. Бондаренко (первый этап): смонтированы шесть дополнительных канализационных камер, выполнена реконструкция пяти существующих камер, проложены шесть временных перекачивающих трубопроводов общей протяженностью 1950 пог. м с устройством стальных футляров под проезжей частью ул. Меридианной, смонтированы временная насосная станция и 174 из 760 пог. м полимерного рукава, ведется промывка реконструируемого канализационного коллектора. Разработана проектная документация по реконструкции участка коллектора от пр. Ямашева, 71а до пр. Ямашева, 93 (второй этап), определена подрядная организация, которая будет выполнять реконструкцию участка коллектора, смонтирована временная перекачивающая линия, ведутся подготовительные мероприятия. Также разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции участка коллектора от ул. Четаева до ул. Чистопольской, 62 (третий этап), планируемый срок начала строительно-монтажных работ — декабрь 2022 года, ведутся подготовительные мероприятия. Восстановление благоустройства будет выполнено после завершения реконструкции коллектора».



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти и «Водоканал» объясняют постоянные переносы сроков нехваткой средств в бюджете. Кроме того, играет роль и политическая повестка, поэтому пришлось вносить корректировки в техническую и проектную документацию в связи с заменой части применяемых материалов, на отечественные.

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