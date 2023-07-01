Мятеж ЧВК «Вагнер», Сабантуй и Курбан-байрам: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев, как и для большинства россиян, остается вооруженный мятеж, организованный главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который, как заверил президент России Владимир Путин, «в любом случае был бы подавлен». В Казани же по плану праздновался Сабантуй, который также попал в лидеры поисковых запросов, а затем и Курбан-байрам. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Последние новости и конвертация лиры: последствия ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обращением, сообщив, что по его подразделениям нанесли удары. Минобороны России опровергло все его заявления о причастности ведомства к инциденту. Бойцы, поддержавшие бизнесмена, к утру 24 июня заняли центр Ростова-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу, а глава государства Владимир Путин выступил с телеобращением, назвав действия «Вагнера» предательством. Ситуацию урегулировать помог президент Белоруссии Александр Лукашенко. По согласованию с Владимиром Путиным он провел с Евгением Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула свои колонны и вернулась в полевые лагеря. После этого в Кремле заявили, что власти не станут преследовать участников тех событий, «учитывая их фронтовые заслуги», и уголовное дело прекратили.

На фоне этой ситуации часть россиян скупила практически все имеющиеся авиабилеты несмотря на то, что они продавались по завышенным ценам — в 5—10 раз дороже. Отсюда же в топе появился запрос на конвертацию российской валюты в турецкие лиры.

Вместе с этим произошел резкий рост курса доллара и евро. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем. Все это вылилось в еще один поисковый запрос — «последние новости».

По плану в прошлые выходные в Казани прошел ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй. В середине недели, 28 июня, мусульмане в Татарстане отметили Курбан-байрам. Национальный и религиозный контекст мероприятий объясняет такую высокую популярность у соответствующих запросов в республике.

У Альметьевска не было интереса к ЧВК «Вагнер», но их волновал Евгений Пригожин

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Примечательно, что ситуация с ЧВК «Вагнер» в большей степени интересовала жителей Набережных Челнов и чуть меньше казанцев. Что касается третьего места по заинтересованности, то оно досталось Нижнекамску. Альметьевск же оказался последним. При этом заинтересованность жителей нефтяной столицы самой личность Евгения Пригожина и его обращениями была самой высокой среди других городов Татарстана.

Сабантуй же интересовал жителей всех четырех крупных городов республики практически в равной степени, хотя отмечался он в прошлую субботу только в Казани. Запросы по Курбан-байраму заняли лидерство в Челнах и Казани. Чуть меньше им интересовались в Альметьевске и меньше всех — в Нижнекамске.

Перерыв от потока новостей на сериал

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Фото: realnoevremya.ru

Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» и последние новости — также заняли лидерство на видеохостинге YouTube среди татарстанцев. Прервать эту цепочку удалось лишь новому российскому сериалу «Черный двор», который рассказывает о подростках, которые под впечатлением от модных бандитских сериалов, мечтают стать такими же, но, совершив преступление, узнают, что жизнь отличается от кино.

Также в топе оказалось информационное агентство Euronews, чей сайт заблокировали на территории России еще в марте 2022 года. Причиной стало систематическое размещение СМИ из Франции недостоверной информации о специальной военной операции.

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