Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер» на территории России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.



Переговоры длились в течение всего дня.

— В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — следует из сообщения пресс-службы.

Уточняется, что есть «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военным и силовым ведомствам. Он назвал действия Пригожина ударом в спину, попыткой расколоть общество. Также российский лидер призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа «самым страшным преступлением». Он считает, что попытка раскачать общество в стране провалилась.

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