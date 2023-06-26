Президент России: «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен»

Президент России Владимир Путин в вечернем обращении заявил, что с самого начала событий, связанных с высказываниями и действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, незамедлительно принимались все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.

— Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи, — сказал глава государства.

Он добавил, что организаторы мятежа, предали свою страну и народ. По его словам, именно такого исхода хотели враги России.

— Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались, — добавил глава государства.

Президент поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые помешали мятежникам.

Президент России Владимир Путин выступил со вторым за несколько дней обращением к россиянам. Он поблагодарил граждан за патриотизм, а также заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации с попыткой вооруженного мятежа. Полное обращение главы государства — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов