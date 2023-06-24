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Владимир Путин обратился к россиянам

10:02, 24.06.2023
Владимир Путин обратился к россиянам
Фото: скриншот realnoevremya.ru

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военным и силовым ведомствам. Он назвал действия Пригожина ударом в спину попытку расколоть общество. Публикуем тезисы главы государства:

  • Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа
  • Он отметил, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада.
  • Путин назвал происходящее изменой и предательством своей страны и народа.
  • Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия

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