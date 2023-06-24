Владимир Путин обратился к россиянам
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военным и силовым ведомствам. Он назвал действия Пригожина ударом в спину попытку расколоть общество. Публикуем тезисы главы государства:
- Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа
- Он отметил, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада.
- Путин назвал происходящее изменой и предательством своей страны и народа.
- Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия
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