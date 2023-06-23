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Минобороны России: информация о нанесении удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» является провокацией

21:52, 23.06.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Такое заявление сделали в Минобороны России.

— Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, — сказано в сообщении.

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Айрат Назипов
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