Минобороны России: информация о нанесении удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» является провокацией

Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Такое заявление сделали в Минобороны России.

— Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, — сказано в сообщении.

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Айрат Назипов