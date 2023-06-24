ЦОС ФСБ: «Заявления и действия Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта в РФ»

В распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ЦОС ФСБ.

— Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами, — сообщили там, подчеркнув, что ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО.

«В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ» было возбуждено уголовное дело.

— Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, которое приводит «Интерфакс»

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

— Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка, — говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.



Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, которая развернулась вокруг Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, добавили в ведомстве.