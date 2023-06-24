Евгений Пригожин заявил о разворачивании колонн ЧВК «Вагнер» и и уходе в полевые лагеря

Евгений Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и уходит в обратном направлении, в полевые лагеря. Об этом сообщает «РИА Новости».



— Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану, — сообщил он.



Недавно стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным, которые длились в течение всего дня.

— В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — следует из сообщения пресс-службы белорусского лидера.

Генпрокуратура России сегодня сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.



В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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