Победа в подарок на юбилей команды «ТАИФМОТОРСПОРТ»

На 20-летие клуба пилот «ТАИФМОТОРСПОРТ» Дмитрий Брагин стал первым в гонке 3-го этапа G-DRIVE всероссийских соревнований по кольцевым гонкам СМП РСКГ Туринг

На два дня татарстанский автодром KazanRing Canyon превратился в центр российской автоспортивной жизни. Республика принимала 3-й этап DRIV Drive всероссийских соревнований по кольцевым гонкам СМП РСКГ (Российская серия кольцевых гонок) Туринг. Фестиваль скорости собрал более 3 тысячи поклонников рева моторов и высоких скоростей и 64 лучших пилота страны. Подробности — в материале «Реального времени».

«Сложно поверить, но нам действительно — 20»

С директором команды «ТАИФМОТОРСПОРТ» журналисту «Реального времени» удалось переговорить задолго до первых стартов третьего этапа. Дел у руководителя всегда хватает, но несколько минут на общение с прессой нашлось.

Фарит Валеев: «Мы решили порадовать наших болельщиков и приурочить наш праздник к соревнованиям». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Сложно в это поверить, но нам действительно 20 лет. А 20 лет в спорте — это много. Очень много сделано, пережито. Если быть честными, то у нас не прямо день в день именно сейчас юбилей. День рождения «ТАИФМОТОРСПОРТ» — создание клуба и команды у нас приходится на март, но юбилей — такое дело, что праздновать его можно целый год, и мы решили порадовать наших болельщиков и приурочить наш праздник к соревнованиям и отпраздновать его на площадке этапа чемпионата России, — признался Фарит Валеев.

Для поклонников команды «ТАИФМОТОРСПОРТ» со спонсорами, ТАИФ-НК и Taif Lubricants, развернули фан-зону. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По случаю праздника специально для гостей фестиваля скорости, члены команды и друзья клуба развернули целую фан-зону. Украшенная символикой команды и спонсорскими логотипами (клуб уже много лет активно поддерживается самой инновационной нефтеперерабатывающей компанией России — АО «ТАИФ-НК», к слову, именно в те же дни, что проходил фестиваль скорости, а «ТАИФМОТОРСПОРТ» встречал свое 20-летие, нефтеперерабатывающая компания отпраздновала собственный четвертьвековой юбилей, а с этого года к команде спонсоров клуба присоединилась еще одна инновационная команда Группы ТАИФ — компания ТАИФ-СМ), площадка издалека привлекала внимание и не пустовала с первых минут сбора гостей.

Дмитрий Колесников: «Все развлечения в фан-зоне связаны со скоростью». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Не важно, какого возраста и за кого болеют наши гости. Мы рады на нашей фан-площадке всем! 20 лет клубу. Юбилей! И мы приглашаем разделить с нами радость! Здесь у нас несколько площадок, но все они связаны со скоростью: есть автогонки, есть гонки на роботизированных шарах, есть Sony-PS, различные фотозоны моментальным фото. Также мы транслируем все, что происходит на трассе, — приветствовал гостей Дмитрий Колесников, чей голос, усиленный мегафоном, не услышать было просто невозможно, а энтузиазм заражал настолько, что люди сворачивали с намеченного пути и оказывались именно на этой площадке.

Желающие могли поучаствовать в настоящих гонках, но, чтобы победить, нужно было хорошо потрудиться, крутя педали. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Автогонки пользовались особой популярностью, хотя победу завоевать было непросто: чтобы пролететь по миниатюрному, но почти настоящему автотреку, не угодить в аварию и финишировать первым, приходилось… крутить педали, сбавляя ход, входя в повороты и нажимая на скорость на прямых участках. К слову, призы участникам и победителям многочисленных конкурсов и состязаний, бурлящих на площадке фан-зоны, как раз-таки раздавали представители спонсоров команды. Кепки, футболки, атрибутика для болельщиков предстоящих заездов, разлетались как горячие пирожки.

Команда от спонсоров одаривала всех участников состязаний фан-зоны призами и подарками. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Президента клуба Тимура Шигабутдинова — мастера спорта международного класса, еще пару лет назад и самого защищавшего честь клуба на кольцевых гонках, журналист «Реального времени» заметил в фотозоне. На интервью он согласился сразу:

— 20 лет. Как один год, все это пролетело. Оглядываешься назад, вспоминаешь, сколько всего было: и хорошего, и не очень… Сколько гонок, сколько стран, сколько побед, сколько недоработок... Действительно очень много всего. Действительно 20 лет. Своей любимой команде в юбилей хочу пожелать, чтобы это были первые 20 лет, чтобы мы смогли отметить и вторые, и третьи 20 лет, чтобы все были здоровы, чтобы все были достойны, чтобы все было хорошо, и, естественно, — удачи на трассе, — поздравил он своих одноклубников.

Специально, чтобы поболеть за одноклубников, на KazanRing Canyon приехал Тимур Шигабутдинов. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Что касается участия в гонках, то, как подчеркнул Тимур Шигабутдинов, бывших спортсменов не бывает, и жажда скорости никуда не ушла:

— Да, в «кольце» я больше не участвую. Просто уровень «кольца» настолько на сегодняшний день поднялся, что там уже нужно быть профессиональным пилотом, заниматься именно этим и только этим. То есть это превратилось в настоящую работу. Ребята — многократные чемпионы, и соревноваться с ними, просто приехав и прокатившись, — не получится. А на то, чтобы системно тренироваться, к сожалению, сейчас уже просто не хватает времени. Поэтому — да, за кольцевыми гонками наблюдаю сейчас с трибун, но для удовольствия, как хобби, участвую в ралли-рейдах — в чемпионате России и кубке России.

Тем временем за кулисами

Кому точно на фестивале было не до отдыха, так это механикам. Часы до старта, наверняка казались им минутами. Проверить и перепроверить все, что только возможно. Где-то подтянуть, докрутить, заменить, подварить… Сотни привычных дел и задач.

Для механиков команды предстартовая подготовка — самая жаркая пора. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— О механиках как-то всегда забывают, но они — именно те люди, основа побед. На них все строится. Они ночами не спят, работают для того, чтобы машины шли четко. За счет этого и получается достигать результатов. Может, кто-то и видит их на старте, но, как правило — только спины. От лица команды, от меня лично, большая им благодарность, — заметив внимание журналистов к работе технической составляющей клуба, подчеркнул Фарит Валеев.

Фарит Валеев: «Механики — основа побед». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Специально для фанатов команды рядом с фан-зоной установили два автомобиля в фирменных цветах «ТАИФМОТОРСПОРТ». Действительно боевые машины, не раз бравшие призовые места в прошлые сезоны. Но армию болельщиков не проведешь, и их как магнитом тянуло к боксу, где к стартам готовились авто этого сезона.

Не обращая внимания на любопытных, технический персонал активно готовил машины к гонкам. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

К такому вниманию в команде уже привыкли и, особо не отвлекаясь, продолжали свою работу.

Страсти на трассе

Ближе к первому заезду часть зрителей поднялась на трибуны. И не прогадала. Ровно в 11 часов взревели моторы в международном зачете SMT GT4 Russia, почти мгновенно сменившиеся грохотом ударов и визгом тормозов. Два «Мерседеса» и «Тойота» не смогли поделить стартовую прямую.

На старте первого же заезда произошло серьезное столкновение. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Авто под №77 занесло, удар пришелся в машину под №10, та, боднув 47-й номер, отрикошетила от отбойника и взмыла в воздух, теряя колеса, и застыла на гравии полосы безопасности.

Один из поврежденных автомобилей от удара взмыл в воздух, теряя запчасти. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Гонку получилось возобновить только после того, как искореженные машины эвакуировали с площадки.

Не успели гости отпереживать итоги первого старта, как на трассу вышли представители Туринг-Лайт, S1600. Здесь также хватало накала страстей, визга тормозов и криков болельщиков.

Во время перерыва все желающие могли попасть на пит-лейн и сфотографироваться с участвующими в заездах автомобилями. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

После таких переживаний и пилотам, и гостям фестиваля потребовалась небольшая пауза. Организаторы праздника предусмотрели и это, организовав зрителям прогулку по пит-лейну: той самой территории, что обычно закрыта для посетителей, так как именно здесь на трассу из боксов выходят мощные машины. К слову, и сами болиды оказались доступны для всех желающих. Внутрь гоночных авто, конечно же, никого не пускали, но вот вдоволь нафотографироваться было можно.

Познакомиться с гоночной техникой было интересно и взрослым, и детям. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Шансом воспользовались все — от мала до велика. У машин «ТАИФМОТОРСПОРТ» даже образовалась импровизированная очередь: подход, два-три кадра, следующий!

От схода с дистанции — к победе

Заезд в зачете SMP TCR Russia — один из самых ожидаемых. Дмитрий Брагин, выступающий под №4, — пятикратный чемпион России в классе Туринг, в командном зачете «ТАИФМОТОРСПОРТ» дважды завоевывал золото — в 2019 и 2022 годах. По итогам первых двух этапов команда также в лидерах: у Брагина первое место в личном зачете, у его коллеги по команде Павла Кальмановича, стартующего под №17, — третье и командное место, соответственно, тоже первое.

В развернувшейся борьбе Дмитрий Брагин вскоре был вынужден сойти с дистанции. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Но спортивная фортуна — дама изменчивая. Стартовавший с поул-позиции Кальманович заглох. Машина вскоре все-таки оказалась на трассе, но время было потеряно. Итог — 7-е место.

Заглохший на старте Павел Кальманович отыграл часть потерянного времени, но был вынужден довольствоваться 7-м местом. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Дмитрий Брагин, сорвавшийся с места с 10-й позиции, на первых кругах быстро обыграл нескольких соперников, но споткнулся о закусившего удила Андрея Масленникова, в итоге прошелся по «газону», собрал траву радиатором и ушел в перегрев. В итоге вынужденный сход с дистанции, и дальше за пролетающими мимо соперниками пришлось наблюдать с технической перемычки.

Во второй день гонок Дмитрий Брагин взял реванш, оставив соперников далеко позади. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Реванш Брагин взял во второй день. Стартовав с реверсивного поула, он технично круг за кругом отвоевывал позиции у соперников, и к финишу оставил всех глотать пыль.

— Для всех нас и для меня лично и важно, и значимо было одержать победу на домашней трассе в юбилейный для нашей команды год. Здесь собралось очень много гостей, наш руководитель Тимур Шигабутдинов здесь оба дня с нами — болеет. Я очень рад сделать такой подарок клубу, коллективу, всем болельщикам, кто приехал сегодня поддержать нас и посмотреть на автогонки. Победу посвящаю президенту нашего клуба Тимуру Шигабутдинову и 20-летию нашего «ТАИФМОТОРСПОРТ». А дальше — только вперед, к новым победам, — поделился пилот сразу после церемонии награждения.

Свою победу Дмитрий Брагин посвятил президенту клуба и юбилею команды. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Павел Кальманович и во второй день повторил свой прежний результат, финишировав седьмым. Причина — та же ситуация, что накануне случилась с Дмитрием Брагиным. Но свои баллы в общую командную копилку — добавил.

— Пришел 7-м. Гонка сложная, хороший старт, потом соперник выдавил на траву с контактами. Набрал травы в радиатор, пришлось заехать чиститься, так как начал греться. Ну и потом получилось обогнать нескольких соперников. Команде желаю побед, больше машин и долголетия, — присоединился он к поздравлениям.

То, что нас объединяет

У Группы ТАИФ к спорту в целом отношение особое. На всем протяжении собственной истории она поддерживала и футбол, и хоккей, и баскетбол, и плавание, и боевые искусства… Стоит ли удивляться, что автомобильный спорт, да еще команда с таким именем, тоже не остаются без внимания. И вполне логично, что поддержкой этого вида спорта, занимаются компании, которые ближе всех по тематике: производители высококачественного автомобильного топлива — АО «ТАИФ-НК» и создатели широкой линейки смазочных материалов, единственный в России производитель полиальфаолефиновых масел ООО «ТАИФ-СМ» (торговый бренд Taif Lubricants).

Дмитрий Брагин: «Спонсорская поддержка — это очень важно!» Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Без спонсорской поддержки невозможно ни участвовать в гонках, ни тем более выигрывать. Это очень важно, — даже удивился заданному вопросу о том, насколько важно в современном автоспорте спонсорское участие, Дмитрий Брагин.

— От ТАИФа поддержка чувствуется, она важна. И от ТАИФ-НК, и от нашего нового спонсора Taif Lubricants, — поддержал коллегу по команде и Павел Кальманович.

Павел Кальманович: «Поддержка спонсоров — чувствуется». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Спасибо, естественно, нашим спонсорам. Нашему генеральному спонсору — компании ТАИФ-НК, которая полностью поддерживает нас во всех наших начинаниях, в перемещениях и т.д. Гонки — достаточно затратный вид спорта. Но я думаю, что это сотрудничество приносит свои плоды и нам, и нашим спонсорам. И Taif Lubricants — наш новый спонсор. Как и ТАИФ-НК, компания входит в состав Группы ТАИФ, работает во взаимодействии с ТАИФ-НК и производит ассортимент масел для любых типов двигателей. А в автоспорте и вообще в любой технике без качественных масел и смазок — никуда, — отметил в интервью «Реальному времени» и директор команды Фарит Валеев.

Фарит Валеев: «Думаю, что сотрудничество приносит свои плоды и нам, и нашим спонсорам». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

К слову, Taif Lubricants оба дня на площадке фестиваля отработала большой и дружной командой. Каждый посетитель запомнил веселых парней и девушек, не скупившихся на сувениры с символикой «ТАИФМОТОРСПОРТ», ТАИФ-НК и Taif Lubricants.

Дмитрий Бугаёв: «Всем нам — процветания и побед». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— По случаю 20-летия клуба и команды «ТАИФМОТОРСПОРТ», я желаю нам всем успешного и взаимовыгодного партнерства, процветания, и, конечно же — побед, — отметил в разговоре с журналистом директор по коммерческим вопросам ООО «ТАИФ-СМ» Дмитрий Бугаёв.

Алексей Осипов: «Думаю, что вместе — «ТАИФМОТОРСПОРТ», ТАИФ-НК и Taif Lubricants, мы добьемся еще большего». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Как масляный бренд, мы просто обязаны представлять наших коллег из автоспорта, — с улыбкой пояснил корреспонденту генеральный директор компании Алексей Осипов. И пояснил: — Для двигателя наш продукт — кровь и сила. Наши коллеги из команды «ТАИФМОТОРСПОРТ» настроены только на победу. А потому желаю новых вершин — это первое, ну и второе: сохранить весь багаж накопленного опыта за свою богатую двадцатилетнюю историю. Думаю, что вместе — «ТАИФМОТОРСПОРТ», ТАИФ-НК и Taif Lubricants, мы добьемся еще большего. А значит — вперед к новым победам!

«Реальное время» готовит цикл материалов об истории автомобильного спорта в Татарстане, роли и месте в этих процессах группы ТАИФ и команды «ТАИФМОТОРСПОРТ». Продолжение — следует.

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