На первом заезде KazanRing произошла крупная авария

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На первом заезде KazanRing Canyon произошла крупная авария, сообщает корреспондент «Реального времени».



Заезд начался в 11.00. Автомобили разбились прямо на старте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Автомобиль с номером 10 врезался в №47. От удара «десятка» поднялась в воздух, у нее пробило два передних колеса, одно отлетело.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На автодроме KazanRing Canyon 17 и 18 июня проходят гонки. На казанский этап чемпионата и Кубка России G-Drive СМП РСКГ Туринг собрались 60 лучших пилотов России.

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Маргарита Головатенко