«ТАИФ-СМ» — в тандеме с потребителями: масла под конкретный запрос как секрет успеха
В пакете предложений единственной в России компании, производящей полиальфаолефины, уже более 500 собственных наименований смазок, в планах еще минимум 2 300
Моторные и трансмиссионные масла для легкового, грузового и коммерческого транспорта и специальной техники, всевозможные индустриальные масла: «ТАИФ-СМ» способен разработать и произвести смазочные материалы под всевозможные задачи. В этом уже успели убедиться действующие потребители продукции компании. Все, что нужно для успеха: четко сформулированная задача, информация об оборудовании, для которого нужна смазка, и условиях его эксплуатации. О том, насколько важно для компании работать в тандеме со своими потребителями — в материале «Реального времени».
В лидеры рынка менее чем за 3 года
Сегодня сложно поверить в то, что по факту еще 3 года назад бренд Taif Lubricants был мало кому известен. В 2019-м, после того, как Группа ТАИФ выкупила простаивающий производственный комплекс смазочных материалов, созданный еще в 2003-м как совместный проект «Нижнекамскнефтехима» и «Татнефти» мощности были серьезно модернизированы, и уже в декабре 2020-го, компания отгрузила первую партию продукции.
Далее прогресс шел по нарастающей: если на старте работы, компания была готова предложить потребителям всего около 40 видов продукции, к моменту ввода производства в промышленную эксплуатацию в ее активе насчитывалось порядка 170 марок масел и смазок, по итогам 2021-го их было уже свыше 250, в конце 2022-го — 330, а в первой половине 2023-го уже более 500.
— Два с половиной — три года назад мы по факту только начинали свою активную деятельность. Новому бренду на тот момент было сложно выходить на большой и высококонкурентный рынок. Мы нарабатывали опыт и, возможно, разработка конечного продукта под запрос потребителя тогда шла несколько медленнее, ввиду необходимости разработки большого продуктового портфеля. Но, хочу подчеркнуть, что конечный высококачественный продукт с требуемыми параметрами и в необходимых объемах, который через наших дистрибьюторов запрашивался нашими клиентами, мы давали тогда и поставляем сегодня — точно в оговоренные сроки, — в интервью «Реальному времени» отметил заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков.
В 2022 году компания успешно дебютировала в республиканском и федеральном конкурсах качества: три продукта под брендом Taif Lubricants, были отмечены дипломами лауреата.
В планах на обозримую перспективу — довести общее число наименований смазочных материалов в продуктовой линейке компании до 3 тыс. видов. То есть максимально сосредоточиться на производстве «специальных смазочных материалов».
Свой центр R&D и работа в тандеме с заказчиками
Разработками рецептур в «ТАИФ-СМ» занимается собственный Центр R&D (Центр исследований и разработок). Он создавался параллельно со становлением компании. Сейчас Центр перенесен на новые обособленные площади и является предметом особой гордости «ТАИФ-СМ» и особенно — Сергея Агабекова:
— Мы здесь собрали уникальные образцы оборудования, которого в Российской Федерации (по крайней мере до сегодняшнего момента я об этом не слышал), возможно, ни у кого больше нет, — в интервью «Реальному времени» поделился он. — Разумеется, и наш Центр R&D в Казани, и лаборатория в Нижнекамске уникальны не только и не столько оборудованием, а людьми, которые в них работают.
Непосредственно разработкой новых рецептур масел в Казани занимается команда из шести человек. Кажущаяся малочисленность персонала, компенсируется высоким профессионализмом сотрудников и автоматизацией большей части процессов. И, по мнению Сергея Агабекова, у компании повод для гордости есть. Возможности Центра R&D компании «ТАИФ-СМ», которым руководит выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина Султан Шамсутдинов, почти безграничны:
— Если говорить о подавляющей части смазочных материалов, которые используются в объеме, в массовом эквиваленте, то мы тут можем воспроизвести 99,9% масел из тех, что применяются в Российской Федерации. Вот этот 0,1% — это какие-то специальные смазки, которые создаются на сырье, которого нет в РФ. Но, опять же, мы сможем это произвести, у нас есть технологии, если достанем сырье у наших азиатских партнеров, — поделился с журналистом Сергей Агабеков.
Но и на этом возможности научно-прикладной составляющей компании не ограничиваются.
— Мудрые люди сегодня отказываются от этих импортных продуктов. Мы видим эти процессы на примере огромных, в том числе татарстанских, производств в самых разных индустриях. Крупные предприятия и холдинги стремятся переходить на отечественного производителя. И, если говорить о задаче по полной замене всей широкой номенклатуры смазочных материалов, используемых крупными предприятиями, то в России в таких масштабах, это по силам только нам. Я говорю в том числе о соотношении цена/качество/сроки. Я не могу утверждать, что мы способны импортозаместить все 100% используемых на нашей планете смазочных материалов, но процентов 95—97 мы произвести сможем, в том числе и узкоспецифических, например, тех, что используются в аэрокосмической отрасли. В премиальном сегменте высокотехнологических масел, где производство сложно, а объемы сравнительно невелики (что не слишком интересно крупным компаниям-производителям), мы уже успешно импортозаместили большую часть ушедших с российского рынка брендов, — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке.
И эта работа, через разветвленную дилерскую сеть, ведется в сотрудничестве с самими потребителями смазочных материалов — особо акцентирует внимание Сергей Агабеков:
— Клиент ставит задачу перед дистрибьютором, тот переадресует ее к нам. Пример: клиент понимает, что сегодня в России нет аналога необходимого ему продукта. Тот, что идет через параллельный импорт, не всегда отвечает заявленным требованиям. В сложном, том же нефтехимическом или нефтеперерабатывающем производстве, где час работы иного компрессора стоит многие миллионы рублей, риск недопустим. Специалисты Центра R&D компании «ТАИФ-СМ» готовы предложить полный спектр услуг: от разработки масел, до производства, поставки, контроля его качества, а при необходимости и технологического сопровождения в период опытно-промышленной эксплуатации. Наш Центр углубленно изучает каждый компонент и готовые композиции масел, проходя по очень обширному спектру характеристик, и на основе такой аналитики мы предоставляем клиенту подробный отчет о том, насколько и в чем наше масло лучше аналогов.
Один из дистрибьюторов, причем с федеральными полномочиями, — нижегородская компания «С-Техникс».
— Как отдельное направление «Готовые (товарные) смазочные материалы» в нашей компании было создано в 2020 году. Раньше мы, скажем так, поставляли «и смазочные материалы тоже». В 2021 году мы выделили отрасль «Энергетика». С 2022 года это стало главным направлением бизнеса, и «С-Техникс» вместе с «ТАИФ-СМ» приступили к активной совместной работе по развитию сектора масел для энергетики. 16 августа мы подписали соглашение с «ТАИФ-СМ», а уже в октябре 2021 года у нас был первый проект — Глазовская ТЭЦ с газотурбинными установками SGT-600, где был замещен венгерский бренд, — рассказал «Реальному времени» руководитель направления «Наземные газовые турбины» ООО «С-Техникс» Иван Степанков.
Сейчас список успешных проектов у компании насчитывает десятки объектов энергогенерации. Преимущественно ТЭЦ предлагаются готовые продукты: широкий спектр минеральных (нефтяных) и ПАОМ решений для турбинных и компрессорных установок. При этом, как и все дистрибьюторы «ТАИФ-СМ», «С-Техникс» всегда готов к диалогу по вопросам доработки смазочных материалов или созданию новых продуктов под конкретные запросы:
— Продукт от «ТАИФ-СМ» предлагается очень и очень качественный. При этом мы всегда имеем ввиду, что клиенту может потребоваться что-то особое. Возможности для решения таких задач у компании-производителя есть. Более того, мы и сами, причем бесплатно, ведем выборочный мониторинг на площадках заказчиков по оценке работы смазочных материалов в ходе эксплуатации. Мы берем образцы, «ТАИФ-СМ» в своем Центре R&D проводит анализы с выдачей заключения о том, что происходит с маслом. Клиенты получают возможность оценить эффективность использования отечественных смазок и, что не менее важно, видят, что от имени производителя мы контролируем процессы и всегда готовы к обратной связи, — отметил Иван Степанков.
В числе уже реализованных компанией уникальных заказов — пакетное решение для арктической гидравлики, составы для гоночных болидов, специальные теплоносители на ПАГах, разработка особого — негорючего — масла для систем управления турбинами для уральских турбинных заводов (полевые испытания этого продукта как раз проходят в мае 2023 года). Наши специалисты смогли решить нетривиальную задачу по созданию специальной зольной композиции для компрессоров, подающих воздух в шахты под Архангельском. Еще один предмет для гордости — специальная смазочно-охлаждающая жидкость для сверления металлов на большую (до нескольких метров) глубину. Разработаны десятки видов смазок для стратегических узлов ключевого оборудования целого ряда крупных производств России. И это — только малая часть успешно реализованных проектов.
Задача на текущий год: нарастить производство в полтора раза
По скорости реализации поставленной задачи: от разработки новой композиции до начала ее производства в промышленном масштабе, «ТАИФ-СМ» не имеет конкурентов, уверен Сергей Агабеков:
— Мы можем произвести масло за 2 месяца — это самый короткий путь, если заказчик уверен в нас и не требует дополнительных испытаний. За 4 месяца — это средний путь, со стандартным блоком испытаний. Но если заказчик просит нас провести опытно-промышленные испытания, то только они могут идти до года. И это, как правило, масла, которые работают на стратегически важных узлах, в работе которых клиент и сам должен быть уверен на все 100 процентов. Хороший, ответственный клиент сегодня не гонится за импортом, он будет настаивать на отечественном продукте и проведении ОПИ в тех же условиях, в которых работало предыдущее масло, в том числе и для того, чтобы оценить эффективность замены. К примеру, масло на основе ПАО стоит дороже обычного нефтяного, но за счет того, что оно работает в разы дольше, достигается экономическая выгода замены. Обоснование экономической эффективности также делает наша команда.
Растущие потребности заказчиков подталкивают производство к увеличению производственных мощностей. Недавно введен в эксплуатацию дополнительный реактор, производительностью в 1 тонну, что существенно расширило возможности компании в изготовлении и отгрузке малых объемов специальной смазочной продукции.
Планы на обозримую перспективу — еще более обширны:
— Сейчас мощность производства порядка 30 тыс. тонн в год по смазочным материалам. У нас есть несколько проектов по дальнейшему развитию компании, в частности уже в этом году мы планируем реализацию проекта по увеличению мощности в полтора раза — до 45 тыс. в год. От ТАИФа одобрение, насколько мне известно, на это уже получено. Для решения задачи потребуется поставить дополнительные реакторы, и это не потребует слишком больших инвестиций: на территории производства есть два готовых каре, куда мы можем поставить емкости. Самое сложное — начать: поставить реактор под фундамент, а фундамент у нас уже готов. То есть завод готов к расширению, — рассказал Сергей Агабеков.
Подробнее об успешных проектах, географии поставок продукции и отдельно о таком направлении, как индустриальные масла и смазки, мы расскажем в следующих материалах.
Справка
ПАОМ — синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). Синтезированные из этилена, обладают равной молекулярной структурой, полным отсутствием примесей (серы, смол, высокозастывающих парафинов, неорганических компонентов), очень высокой окислительной стабильностью и высоким индексом вязкости (синтетические масла).
Изначально смазки на основе ПАОМ созданы для авиации, где эксплуатация техники происходит при значительных перепадах температур — от высокого плюса до серьезных отрицательных величин. ПАОМ с порогом застывания до -60 °С и способностью сохранять рабочую вязкость при высоких температурах оказались лучшим выбором. Кроме того, ПАОМ в процессе эксплуатации сохраняют химическую стабильность, практически не испаряются и обладают высокой вязкостью при высоких температурах.
Сегодня полиальфаолефиновые масла активно востребованы для легковой автомобильной, в том числе гоночной техники, для большегрузного транспорта, работающего под постоянной нагрузкой и в условиях Крайнего Севера. ПАОМ отлично зарекомендовали себя на производствах, обеспечивая надежную работу различного индустриального оборудования. Сфера использования ПАОМ активно расширяется. Полиальфаолефиновые базовые масла являются экологически чистым продуктом.
Единственным производителем базовых синтетических масел на основе ПАО, является ООО «ТАИФ-СМ».
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