«ТАИФ-СМ» — в тандеме с потребителями: масла под конкретный запрос как секрет успеха

В пакете предложений единственной в России компании, производящей полиальфаолефины, уже более 500 собственных наименований смазок, в планах еще минимум 2 300

Фото: Роман Хасаев

Моторные и трансмиссионные масла для легкового, грузового и коммерческого транспорта и специальной техники, всевозможные индустриальные масла: «ТАИФ-СМ» способен разработать и произвести смазочные материалы под всевозможные задачи. В этом уже успели убедиться действующие потребители продукции компании. Все, что нужно для успеха: четко сформулированная задача, информация об оборудовании, для которого нужна смазка, и условиях его эксплуатации. О том, насколько важно для компании работать в тандеме со своими потребителями — в материале «Реального времени».

В лидеры рынка менее чем за 3 года

Сегодня сложно поверить в то, что по факту еще 3 года назад бренд Taif Lubricants был мало кому известен. В 2019-м, после того, как Группа ТАИФ выкупила простаивающий производственный комплекс смазочных материалов, созданный еще в 2003-м как совместный проект «Нижнекамскнефтехима» и «Татнефти» мощности были серьезно модернизированы, и уже в декабре 2020-го, компания отгрузила первую партию продукции.

Сергей Агабеков: «Высококачественный продукт с требуемыми параметрами и в необходимых объемах, мы разрабатываем, производим и поставляем точно в оговоренные сроки». Фото: Максим Платонов

Далее прогресс шел по нарастающей: если на старте работы, компания была готова предложить потребителям всего около 40 видов продукции, к моменту ввода производства в промышленную эксплуатацию в ее активе насчитывалось порядка 170 марок масел и смазок, по итогам 2021-го их было уже свыше 250, в конце 2022-го — 330, а в первой половине 2023-го уже более 500.

Склад готовой продукции на производстве ООО «ТАИФ-СМ». Фото: Роман Хасаев

— Два с половиной — три года назад мы по факту только начинали свою активную деятельность. Новому бренду на тот момент было сложно выходить на большой и высококонкурентный рынок. Мы нарабатывали опыт и, возможно, разработка конечного продукта под запрос потребителя тогда шла несколько медленнее, ввиду необходимости разработки большого продуктового портфеля. Но, хочу подчеркнуть, что конечный высококачественный продукт с требуемыми параметрами и в необходимых объемах, который через наших дистрибьюторов запрашивался нашими клиентами, мы давали тогда и поставляем сегодня — точно в оговоренные сроки, — в интервью «Реальному времени» отметил заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков.

В 2022 году компания успешно дебютировала в республиканском и федеральном конкурсах качества: три продукта под брендом Taif Lubricants, были отмечены дипломами лауреата.

Для ООО «ТАИФ-СМ», реализующего свою продукцию под брендом Taif Lubricants, дебютное участие в конкурсах качества стало очень удачным. Фото: Максим Платонов

В планах на обозримую перспективу — довести общее число наименований смазочных материалов в продуктовой линейке компании до 3 тыс. видов. То есть максимально сосредоточиться на производстве «специальных смазочных материалов».

Свой центр R&D и работа в тандеме с заказчиками

Разработками рецептур в «ТАИФ-СМ» занимается собственный Центр R&D (Центр исследований и разработок). Он создавался параллельно со становлением компании. Сейчас Центр перенесен на новые обособленные площади и является предметом особой гордости «ТАИФ-СМ» и особенно — Сергея Агабекова:

— Мы здесь собрали уникальные образцы оборудования, которого в Российской Федерации (по крайней мере до сегодняшнего момента я об этом не слышал), возможно, ни у кого больше нет, — в интервью «Реальному времени» поделился он. — Разумеется, и наш Центр R&D в Казани, и лаборатория в Нижнекамске уникальны не только и не столько оборудованием, а людьми, которые в них работают.

В Центре R&D ООО «ТАИФ-СМ» собрано уникальное оборудование и высококвалифицированный персонал, способные решать самые сложные задачи. Фото: Максим Платонов

Непосредственно разработкой новых рецептур масел в Казани занимается команда из шести человек. Кажущаяся малочисленность персонала, компенсируется высоким профессионализмом сотрудников и автоматизацией большей части процессов. И, по мнению Сергея Агабекова, у компании повод для гордости есть. Возможности Центра R&D компании «ТАИФ-СМ», которым руководит выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина Султан Шамсутдинов, почти безграничны:

— Если говорить о подавляющей части смазочных материалов, которые используются в объеме, в массовом эквиваленте, то мы тут можем воспроизвести 99,9% масел из тех, что применяются в Российской Федерации. Вот этот 0,1% — это какие-то специальные смазки, которые создаются на сырье, которого нет в РФ. Но, опять же, мы сможем это произвести, у нас есть технологии, если достанем сырье у наших азиатских партнеров, — поделился с журналистом Сергей Агабеков.

ООО «ТАИФ-СМ» способно импортозаместить 95—97% используемых на Земле смазочных материалов. Фото: Максим Платонов

Но и на этом возможности научно-прикладной составляющей компании не ограничиваются.

— Мудрые люди сегодня отказываются от этих импортных продуктов. Мы видим эти процессы на примере огромных, в том числе татарстанских, производств в самых разных индустриях. Крупные предприятия и холдинги стремятся переходить на отечественного производителя. И, если говорить о задаче по полной замене всей широкой номенклатуры смазочных материалов, используемых крупными предприятиями, то в России в таких масштабах, это по силам только нам. Я говорю в том числе о соотношении цена/качество/сроки. Я не могу утверждать, что мы способны импортозаместить все 100% используемых на нашей планете смазочных материалов, но процентов 95—97 мы произвести сможем, в том числе и узкоспецифических, например, тех, что используются в аэрокосмической отрасли. В премиальном сегменте высокотехнологических масел, где производство сложно, а объемы сравнительно невелики (что не слишком интересно крупным компаниям-производителям), мы уже успешно импортозаместили большую часть ушедших с российского рынка брендов, — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке.

Работа по разработке и производству смазочных материалов ведется в тесном контакте с заказчиками масел. Фото: Максим Платонов

И эта работа, через разветвленную дилерскую сеть, ведется в сотрудничестве с самими потребителями смазочных материалов — особо акцентирует внимание Сергей Агабеков:

— Клиент ставит задачу перед дистрибьютором, тот переадресует ее к нам. Пример: клиент понимает, что сегодня в России нет аналога необходимого ему продукта. Тот, что идет через параллельный импорт, не всегда отвечает заявленным требованиям. В сложном, том же нефтехимическом или нефтеперерабатывающем производстве, где час работы иного компрессора стоит многие миллионы рублей, риск недопустим. Специалисты Центра R&D компании «ТАИФ-СМ» готовы предложить полный спектр услуг: от разработки масел, до производства, поставки, контроля его качества, а при необходимости и технологического сопровождения в период опытно-промышленной эксплуатации. Наш Центр углубленно изучает каждый компонент и готовые композиции масел, проходя по очень обширному спектру характеристик, и на основе такой аналитики мы предоставляем клиенту подробный отчет о том, насколько и в чем наше масло лучше аналогов.

Сергей Агабеков: «Мудрые руководители сегодня отказываются от импортных смазочных материалов, отдавая предпочтение отечественным». Фото: Роман Хасаев

Один из дистрибьюторов, причем с федеральными полномочиями, — нижегородская компания «С-Техникс».

— Как отдельное направление «Готовые (товарные) смазочные материалы» в нашей компании было создано в 2020 году. Раньше мы, скажем так, поставляли «и смазочные материалы тоже». В 2021 году мы выделили отрасль «Энергетика». С 2022 года это стало главным направлением бизнеса, и «С-Техникс» вместе с «ТАИФ-СМ» приступили к активной совместной работе по развитию сектора масел для энергетики. 16 августа мы подписали соглашение с «ТАИФ-СМ», а уже в октябре 2021 года у нас был первый проект — Глазовская ТЭЦ с газотурбинными установками SGT-600, где был замещен венгерский бренд, — рассказал «Реальному времени» руководитель направления «Наземные газовые турбины» ООО «С-Техникс» Иван Степанков.

Иван Степанков: «Продукт от «ТАИФ-СМ» предлагается очень и очень качественный». Фото: Арсений Фавстрицкий

Сейчас список успешных проектов у компании насчитывает десятки объектов энергогенерации. Преимущественно ТЭЦ предлагаются готовые продукты: широкий спектр минеральных (нефтяных) и ПАОМ решений для турбинных и компрессорных установок. При этом, как и все дистрибьюторы «ТАИФ-СМ», «С-Техникс» всегда готов к диалогу по вопросам доработки смазочных материалов или созданию новых продуктов под конкретные запросы:

— Продукт от «ТАИФ-СМ» предлагается очень и очень качественный. При этом мы всегда имеем ввиду, что клиенту может потребоваться что-то особое. Возможности для решения таких задач у компании-производителя есть. Более того, мы и сами, причем бесплатно, ведем выборочный мониторинг на площадках заказчиков по оценке работы смазочных материалов в ходе эксплуатации. Мы берем образцы, «ТАИФ-СМ» в своем Центре R&D проводит анализы с выдачей заключения о том, что происходит с маслом. Клиенты получают возможность оценить эффективность использования отечественных смазок и, что не менее важно, видят, что от имени производителя мы контролируем процессы и всегда готовы к обратной связи, — отметил Иван Степанков.

Готовность и реальная возможность создания сложных композиций под конкретные задачи — сильная сторона ООО «ТАИФ-СМ». Фото: Максим Платонов

В числе уже реализованных компанией уникальных заказов — пакетное решение для арктической гидравлики, составы для гоночных болидов, специальные теплоносители на ПАГах, разработка особого — негорючего — масла для систем управления турбинами для уральских турбинных заводов (полевые испытания этого продукта как раз проходят в мае 2023 года). Наши специалисты смогли решить нетривиальную задачу по созданию специальной зольной композиции для компрессоров, подающих воздух в шахты под Архангельском. Еще один предмет для гордости — специальная смазочно-охлаждающая жидкость для сверления металлов на большую (до нескольких метров) глубину. Разработаны десятки видов смазок для стратегических узлов ключевого оборудования целого ряда крупных производств России. И это — только малая часть успешно реализованных проектов.

Задача на текущий год: нарастить производство в полтора раза

По скорости реализации поставленной задачи: от разработки новой композиции до начала ее производства в промышленном масштабе, «ТАИФ-СМ» не имеет конкурентов, уверен Сергей Агабеков:

— Мы можем произвести масло за 2 месяца — это самый короткий путь, если заказчик уверен в нас и не требует дополнительных испытаний. За 4 месяца — это средний путь, со стандартным блоком испытаний. Но если заказчик просит нас провести опытно-промышленные испытания, то только они могут идти до года. И это, как правило, масла, которые работают на стратегически важных узлах, в работе которых клиент и сам должен быть уверен на все 100 процентов. Хороший, ответственный клиент сегодня не гонится за импортом, он будет настаивать на отечественном продукте и проведении ОПИ в тех же условиях, в которых работало предыдущее масло, в том числе и для того, чтобы оценить эффективность замены. К примеру, масло на основе ПАО стоит дороже обычного нефтяного, но за счет того, что оно работает в разы дольше, достигается экономическая выгода замены. Обоснование экономической эффективности также делает наша команда.

Реклама АО «ТАИФ». Фото: Максим Платонов

Растущие потребности заказчиков подталкивают производство к увеличению производственных мощностей. Недавно введен в эксплуатацию дополнительный реактор, производительностью в 1 тонну, что существенно расширило возможности компании в изготовлении и отгрузке малых объемов специальной смазочной продукции.

Планы на обозримую перспективу — еще более обширны:

— Сейчас мощность производства порядка 30 тыс. тонн в год по смазочным материалам. У нас есть несколько проектов по дальнейшему развитию компании, в частности уже в этом году мы планируем реализацию проекта по увеличению мощности в полтора раза — до 45 тыс. в год. От ТАИФа одобрение, насколько мне известно, на это уже получено. Для решения задачи потребуется поставить дополнительные реакторы, и это не потребует слишком больших инвестиций: на территории производства есть два готовых каре, куда мы можем поставить емкости. Самое сложное — начать: поставить реактор под фундамент, а фундамент у нас уже готов. То есть завод готов к расширению, — рассказал Сергей Агабеков.

Подробнее об успешных проектах, географии поставок продукции и отдельно о таком направлении, как индустриальные масла и смазки, мы расскажем в следующих материалах.

Арсений Фавстрицкий