ТАИФ-НК: четверть века непрерывного развития

Первый, единственный, инновационный: история становления татарстанской нефтепереработки

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Первый в Татарстане, единственный в мире, перешагнувший отметку в 90% отбора высококачественных светлых нефтепродуктов на тонну сырья, и активно внедряющий инновационные технологии, чтобы повысить этот уникальный результат. АО «ТАИФ-НК» на этой неделе исполняется ровно 25 лет. Об истории становления компании, дне сегодняшнем и масштабных планах на будущее — в материале «Реального времени».

Почему июнь 1998-го?

Может возникнуть вопрос: а почему, собственно, именно июнь 1998 года, считается днем рождения нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК? Можно легко найти немало и более ранних дат, способных претендовать на статус отправной точки в истории становления татарстанской нефтепереработки. К примеру, 1979 год: в составе «Нижнекамскнефтехима» был введен в эксплуатацию завод первичной переработки нефти — установка ЭЛОУ-АВТ-7, проектной мощностью по сырью в 6 млн тонн сырой нефти в год. Ее задачей было обеспечение нефтехимического производства прямогонным бензином. Сопутствующий продукт — мазут — в то время уходил в качестве топлива на местные ТЭЦ.

Фото: Закладка первого камня в основание Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса 25 октября 1997 года. Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ-НК» для realnoevremya.ru

Или 1997-й год. Экономика страны переживает не лучшие времена, мировые цены на нефть находятся на рекордно-низких отметках, а в Татарстане, молодая компания ТАИФ включается в процессы восстановления и перезапуска нефтехимических производств. Как один из ключевых моментов строительства эффективной производственной цепи на нижнекамской промышленной площадке, остро встает необходимость создания собственной нефтеперерабатывающей компании. Ее основой отведено было стать к тому времени серьезно устаревшей и изношенной установке ЭЛОУ-АВТ-7, с загрузкой менее чем на 50% и выходом светлых нефтепродуктов около 38% на объем. Между ТАИФом и «Нижнекамскнефтехимом» заключен договор долгосрочной аренды и начинается строительство.

Максим Новиков: «Отсчет истории АО «ТАИФ-НК» мы ведем с заседания совета директоров в июне 1998 года». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Есть документ: протокол заседания совета директоров акционеров АО «ТАИФ» от июня 1998 года, которым и было принято решение о создании «ТАИФ-НК», а месяцем позже ЗАО «ТАИФ-НК» получило юридическую регистрацию. На основании этого документа мы и считаем, что июнь 1998 года и есть момент зарождения нашей компании, — поделился воспоминаниями в интервью «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Время выбрало нас

Практически с самого момента создания, чтобы повысить эффективность работы и снизить риски поломок при эксплуатации, новая компания занялась модернизацией оборудования, параллельно достигнув договоренностей о поставке сырья с компанией «Татнефть». Вложенные в реконструкцию средства себя полностью оправдали. В том же 1998 году объемы перерабатываемой нефти достигли проектной мощности установки. Соответственно, выросли и объемы выработки светлых нефтепродуктов.

— Один из наших девизов и слоганов: «Время выбрало нас». И это действительно так. — уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Он отмечает: — ТАИФ всегда ставит перед собой высокие цели, заглядывая далеко вперед. Изучаются передовые технологии, лучшие решения, самые перспективные варианты развития, и именно такие практики реализуются на производствах Группы компаний.

На производствах АО «ТАИФ-НК» реализуются передовые технологии и лучшие отраслевые решения. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Это сегодня Максим Анатольевич — генеральный директор одной из самых инновационных компаний России и мира. В 1999 году, на самом начальном этапе становления нефтепереработки в Татарстане, он был молодым специалистом, только пришедшим на первое производство ТАИФ-НК — Нефтеперерабатывающий завод. Все этапы развития компании происходили если не при его непосредственном участии, то на глазах — точно.

— Тогда, в конце 1990-х, большая часть сегодняшней территории ТАИФ-НК, представляла собой заболоченную местность. Отбор светлых нефтепродуктов едва достигал 38%. Это сегодня мы понимаем, насколько мало. Становление компании, действительно, происходило на глазах, — отмечает Максим Новиков и добавляет: — Будучи ЭЛОУ-шниками, то есть работниками ЭЛОУ-АВТ-7, мы думали, что мы — элита нефтепереработки. Рядом строилось какое-то там КГСД — комплекс гидроочистки средних дистиллятов. Мы, скажем так, тогда соперничали (улыбается). Потом появились другие заводы... Со временем история все расставила по местам, и мы стали единым коллективом, а производственные процессы — единым целым. Да, конечно, каждый коллектив — индивидуален, со своей историей, со своей бытностью, но задача, которую я и перед собой ставлю, и перед всем руководством компании: сделать так, чтобы был дух единства, понимания, что мы все — один коллектив, работающий в единой цепи и на общий результат.

Владимир Лахомов: «Проектировщикам пришлось хорошо постараться, чтобы установка обросла комплексом сопутствующих производств». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Как единственная установка и болота вокруг превращались в современный высокоэффективный комплекс взаимодополняющих предприятий нефтепереработки, вспоминает и нынешний директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов, пришедший на нефтеперерабатывающий завод оператором 5-го разряда котлов-утилизаторов ЭЛОУ-АВТ-7 в 2000 году:

— Руководством было принято решение создать полный цикл нефтегазоперерабатывающего завода. Изначально все эти площадки и производства не были рассчитаны на дальнейшую модернизацию, так как строились они как часть единого комплекса химкомбината. Проектировщикам пришлось постараться, чтобы установка обросла комплексом сопутствующих, дополняющих и углубляющих передел производств: гидроочисткой средних дистиллятов, установкой висбрекинга гудрона, параллельно строилась битумная установка, расширялись товарно-сырьевые парки. Чтобы из одного цеха сделать огромный завод с нынешним ассортиментом, проделана огромная работа!

И как не раз подчеркивал в своих интервью генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, многомиллиардные инвестиции в развитие нефтепереработки Татарстана преследовали не только коммерческий интерес самой компании, но и были призваны придать новый импульс экономике Татарстана в целом.

ТАИФ-НК в 1998-м и компания сегодня — небо и земля

В отличие от большинства НПЗ России, да и мира, ориентированных на выпуск либо только моторных топлив, либо исключительно сырья для нефтехимических производств, нефтеперерабатывающая компания Группы ТАИФ с момента основания эти направления в себе объединяет.

И с первых же дней, ТАИФ-НК взял курс на расширение линейки производимой продукции, наращивание объемов и глубины переработки сырья, увеличение доли выхода светлых нефтепродуктов. Компания постоянно находится в движении: совершенствуются действующие производства, строятся новые. Наверное, за всю четвертьвековую историю компании не было ни одного года, когда бы эти процессы останавливались.

С первых же дней, ТАИФ-НК взял курс на расширение линейки производимой продукции, наращивание объемов и глубины переработки сырья. Фото: Роман Хасаев /realnoevremya.ru

В 1999 году была введена в эксплуатацию установка висбрекинга, позволившая начать переработку гудрона — побочного продукта ЭЛОУ-АВТ-7. В 2002 году была введена в эксплуатацию установка по производству керосина и дизельного топлива.

В январе 2003 года выдала первую продукцию установка выделения серы методом «Клаус процесса» с узлом грануляции. Об этом моменте с особой теплотой вспоминает начальник смены цеха №03 НПЗ Рамиль Валеев:

— Я помню, как получили первую серу. Сделали медальку — спрессовали жидкую серу и назначили такой день — «День серы». Каждый год в этот день собирались. Осенью в сентябре. На пикничок на природе. Играли в футбол, волейбол, — рассказал ветеран производства, отдавший работе на любимом предприятии уже 22 года.

Рамиль Валеев с теплотой вспоминает событие 2003 года, когда на ТАИФ-НК была получена первая сера. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В 2003 же году, началось строительство установки по производству бензинов, с единственной в России и мире установкой каталитического крекинга, возведенной по отечественной — российской технологии. Руководил уникальным проектом заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков. В 2005-м завод Бензинов дал свою первую продукцию.

Церемония, посвященная началу строительства завода по производству бензинов в Нижнекамске. 10 ноября 2003 года. Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ» для realnoevremya.ru

Как отметил в одном из интервью генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов: «В столь успешной и эффективной реализации таких масштабных задач на 90% заслуга именно Преснякова. Это были его идеи и наработки. Руководителю проекта, благодаря его опыту и знаниям, удалось найти и воплотить настолько эффективное решение, что никто не верил и до сих пор не верит, что такое возможно, но мы реализовали».

В мае 2005 года началось строительство второго производства завода Бензинов — установки по переработке газового конденсата, мощностью по сырью 1 млн тонн в год. Разработкой проектной документации также занимались отечественные специалисты — сотрудники института «Самаранефтехимпроект». Спустя чуть больше года с момента старта реализации проекта — в июле 2006 года — производство дало первую продукцию.

Посещение президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым производств АО «ТАИФ-НК». 11 октября 2006 г. Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ» для realnoevremya.ru

К 2008 году линейка выпускаемой продукции, кроме прямогонного бензина и котельного топлива, также включала авиационный и технический керосин, дизельное топливо, автомобильные бензины Euro-2 и Euro-4. Впрочем, Euro-2 уже в 2008 году ушел в историю, а «ТАИФ-НК» завершил реконструкцию установки гидроочистки средних дистиллятов, что позволило производить дизтопливо стандарта Euro-4 в объеме 1,65 млн тонн в год. Мощность производства автомобильных бензинов составила 600 тыс. тонн в год.

В январе 2009 года на первом производстве Завода бензинов состоялось еще одно важное событие: ввод в эксплуатацию установки этерификации. «ТАИФ-НК» наладил собственное производство высокооктановых компонентов товарных бензинов — до 24,8 тыс. тонн в год МТБЭ из изобутилена и до 152,8 тыс. тонн в год ТАМЭ из изоамиленов.

В 2010 году, компания вновь модернизировала установку гидроочистки средних дистиллятов, подключив к ней дополнительный реактор и ряд новых блоков, нарастив ее мощность почти на треть от проектной. На полную мощность она была выведена в 2012 году и стала способна производить уже 2,3 млн тонн в год дизельного топлива стандарта Euro-5 (первыми в России полностью перейдя на его производство), а глубина переработки исходного сырья превысила 74%.

В конце 2015 года «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ноябре 2015 года «ТАИФ-НК», опережая федеральные требования, полностью перешел на производство и автомобильного топлива стандарта Euro-5.

Завод Бензинов продолжает свое развитие и сегодня. Об этом «Реальному времени» рассказал директор предприятия Ильсур Самигуллин:

— В 2020 году мы модернизировали одноступенчатые горелки на установке переработки газового конденсата в двухступенчатые. Это позволило нам полностью уйти от сжигания в качестве топлива мазута. Сам мазут в объеме 6 тыс. тонн в год стал дополнительным сырьем для установки каталитического крекинга. Это существенно повысило экологичность производственных процессов, снизив выбросы оксидов серы и азота, а дополнительные объемы сырья привели к росту экономического эффекта. В 2022 году мы перевели все стоки очищенного конденсата с установки каталитического крекинга для переработки и очистки на установку НПЗ. Соответственно, сбросы в стоки ПАО «Нижнекамскнефтехим» сведены к нулю.

Ильсур Самигуллин: «Завод Бензинов продолжает свое развитие и сегодня». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Совсем недавно на рынок автомобильных топлив Татарстана вышел новый продукт: брендированный бензин АИ-92-К5 «ЭКО». И, как отмечают на производстве, в обозримом будущем тоже будет чем порадовать приверженцев продукции завода Бензинов АО «ТАИФ-НК».

9 ноября 2012 года. Заложен первый камень в основание КГПТО. Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ» для realnoevremya.ru

2011 год можно назвать стартовым в реализации еще одного проекта — Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. В феврале 2012-го началось строительство, а в ноябре 2021 года — получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Проект, который с момента начала строительства некоторые называли нереализуемым, уже хотя бы просто потому, что до ТАИФа никто и никогда не использовал эту технологию в таких масштабах: 3,6 млн тонн в год по сырью — гудрону и вакуумному газойлю.

Комплексный и системный подход к решению возникающих вопросов — ключевые элементы, что способствовали успеху ввода в эксплуатацию КГПТО. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Впрочем, если бы в ТАИФ и ТАИФ-НК слушали скептиков, то половину установок всей нефтеперерабатывающей компании можно было бы даже не начинать возводить. Но здесь привыкли действовать иначе: вдумчивое полномасштабное изучение вопроса, анализ всех возможностей, исключение рисков и только после этого — принятие решения. Подход, который полностью оправдывает себя на протяжении многих лет.

Андрей Коновнин: «Дорабатывать в технологии пришлось многое, но дружной командой мы справились с задачей». Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Да, дорабатывать от исходной технологии пришлось очень многое. На каждом этапе производства мы сталкивались с различными вопросами, но справлялись с ними, благодаря слаженной работе команды. Комплексный и системный подход к решению возникающих вопросов, инициатива персонала, взаимодействие всех служб АО «ТАИФ-НК» и АО «ТАИФ» — вот ключевые элементы, способствовавшие успеху ввода в эксплуатацию КГПТО, — в интервью «Реальному времени» отметил директор КГПТО Андрей Коновнин.

Артур Уразайкин: «На КГПТО каждый день познается что-то новое и находятся новые решения». Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Это же совершенно новое направление в нефтепереработке, новая технология. Многое для нас, приходивших сюда в период строительства и наладки оборудования, было неизвестно. Что это? Как это? Оборудование, которое здесь используется, не самое уникальное. А его сочетание с режимами процесса и со средой, в которой процесс происходит уникально. Зачастую те решения, что предполагались изначально, не подходили, и их нужно было совершенствовать, шаг за шагом решать поставленные перед нами задачи. Все получилось, получается и будет получаться потому, что здесь — крепкий, дружный коллектив, уверенный в успехе. Сохранять эту уверенность и чувство единства, главное пожелание на юбилей ТАИФ-НК, и на много лет вперед! — подчеркнул главный инженер КГПТО Артур Уразайкин.

Сегодня комплекс АО «ТАИФ-НК» состоит из трех взаимосвязанных, дополняющих друг друга и позволяющих достичь максимальной глубины переработки сырья и извлечения из него высококачественных и высокомаржинальных нефтепродуктов заводов:

Нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью по сырью 7 млн т/год;

завода Бензинов, состоящего из установки производства бензинов на основе каталитического крекинга и установки по переработке газового конденсата, проектной мощностью по сырью по 1 млн т/год каждая;

КГПТО (Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти) проектной мощностью 3,6 млн тонн по переработке гудрона и вакуумного газойля.

Компания производит около 50 наименований продукции, в том числе сырье для химии и нефтехимии, автомобильное топливо международного экологического стандарта Euro-5, дизельное топливо, реактивное топливо, битумы, ПБВ, керосины и т. д.

Сегодня производства АО «ТАИФ-НК» выпускают порядка 50 наименований продукции. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Как отмечает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков:

— ТАИФ-НК в 1998 году и тот что сейчас, это два абсолютно разных предприятия. Более того, добавляет он, даже привычные производства, легшие в свое время в основу создающегося комплекса, сегодня уже совсем не те, что были раньше: — Взять хотя бы нашу ЭЛОУ АВТ-7: визуально она осталась почти такой же, но вот внутри… Горелочные устройства — уже другие, перераспределены внутренние потоки для максимального эффекта. Регламенты работы — другие. ЭЛОУ, когда я пришел, работало на ПВ-шках — на пневматических КИПовских приборах, потом перешли на АСУТП. Сам принцип управления установкой сегодня совершенно другой.

«Пока не получим 100% светлых — не остановимся»

Сегодняшний ТАИФ-НК — уникален по многим параметрам. Он — второй в России по такому показателю, как индекс Нельсона, то есть сложности производства. В компании отмечают, что могли бы стать и первыми, если бы полностью перерабатывали получаемые полупродукты — тот же прямогонный бензин, на своих мощностях. Превращая его, например, в автомобильное топливо. Но это означало бы оставить без сырья давнего партнера — «Нижнекамскнефтехим».

Максим Новиков: «Пока из нефти не получим 100% светлых нефтепродуктов, мы не остановимся». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Уже сегодня ТАИФ-НК — безусловный лидер в России по извлечению светлых нефтепродуктов из каждой тонны сырья. По итогам 2022 года, отбор светлых составил 88%. Начало 2023-го — уже за 92%. Целевая установка — перешагнуть за отметку в 98%. Но и это — не предел.

— Пока мы из нефти 100% светлых не получим, мы не остановимся. Даже тот небольшой объем, что остается сейчас, мы доводим до ума и превращаем в продукт, который востребован рынком. Возможно, со временем появятся технологии, которые позволят добиться и еще лучшего результата, — в интервью «Реальному времени» подчеркнул Максим Новиков. И, наблюдая за эволюцией компании, становится ясно: это — не шутка. Тем более когда осознаешь, что тысячи людей, ежедневно трудящихся на производствах компании разделяют это мнение и по-настоящему болеют душой за общее дело.

Не просто дата в календаре

На ТАИФ-НК люди — это не «человеческий ресурс», а коллектив единомышленников, объединенных общими стремлениями, идеями, целью. И 25 лет компании — это не просто дата в календаре, а и их личный праздник тоже.

Трудоустроиться в АО «ТАИФ-НК» после окончания колледжа мечтает Данил Салахов. Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— Почему я хочу работать именно здесь, на ТАИФ-НК? Это престижно. Я горжусь тем, что учусь в колледже нефтехимии и нефтепереработки. В этом году у нас начнется производственная практика, буду делать все возможное, чтобы меня заметили и пригласили сюда на работу, — во время ознакомительной экскурсии по предприятию сообщил журналисту «Реального времени» учащийся колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева Данил Салахов.

Павел Гаврилов: «Нам есть к чему стремиться и куда расти». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Компании — 25, а нашему цеху скоро уже 44 года. Самое главное, чего хочется пожелать — развития. Уверен: нам всегда есть к чему стремиться, и куда расти, — подчеркнул Павел Гаврилов, начальник цеха №01 установки ЭЛОУ-АВТ-7 НПЗ.

Рамиль Валеев: «Завод — моя жизнь!». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Завод — моя жизнь! Сам я родом из Альметьевска. В Нижнекамск приехал покорять нефтехимию. Но на «Нижнекамскнефтехиме» проработал недолго. Подсказали, что новый завод строят. Мы пошли туда на собеседование. Мне сказали, что по уровню опыта и знаний я подхожу. Пришел сюда старшим оператором, потом стал начальником смены, — отмечает ветеран производства, начальник смены цеха №03 НПЗ Рамиль Валеев.

Артур Шарифуллин: «Вопросов о том, куда трудоустроиться, передо мной не стояло». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— У меня здесь отец работает. Здесь я проходил практику и было уже все знакомо. И вопросов о том, куда трудоустроиться, даже не возникало. Что здесь хорошо, так это то, что вне зависимости от возраста, на ТАИФ-НК каждый поддерживает друг друга. Компанией предоставляются социальные гарантии, достойная зарплата, стабильность. Ну и, конечно, если у тебя есть амбиции, есть желание, то карьеру в «ТАИФ-НК» можно сделать. Молодым везде у нас дорога. Если ты не лентяй. Тут так: если ты навстречу идешь, то тебе навстречу бегут, поделился молодой оператор технологических установок НПЗ Артур Шарифуллин.

Дмитрий Дедушкин делится со своими учениками не только знаниями, но и приверженностью профессии. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— На это производство я пришел можно сказать, один из первых — в июне 2005-го. Оператором 5-го разряда. Работал на реакторном блоке на главной установке, затем перешел оператором 6-го разряда на установку газоразделения, — рассказал журналисту «Реального времени» один из ветеранов завода Бензинов Дмитрий Дедушкин: — А решил сюда пойти потому, что тогда строилась первая установка каталитического крекинга в Татарстане. Все по-новому, современное оборудование высокотехнологичное, интересно стало. Решил попробовать себя в новом направлении. Не скажу, что было просто. Но мне нравится эта работа. Я думаю, что это — мое. Я с радостью и удовольствием прихожу на работу, она позволяет уверенно смотреть в завтрашний день не только мне, но и каждому, кто трудится здесь — на ТАИФ-НК. В день юбилея компании желаю только одного: оставаться молодой и стремящейся к развитию. Ну а мы чем сможем — поможем.

Артур Швецов: «Приятно испытывать гордость за честно выполненную работу». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Как признался в интервью молодой специалист завода Бензинов — оператор технологических установок 5-го разряда Артур Швецов, профессию 4 года назад он выбирал осознанно и навсегда:

— Все, что связано с нефтепереработкой, с технологиями, мне нравится. Завод Бензинов выбрал потому, что именно здесь — глубокая нефтепереработка. Делаем хороший бензин, и когда я вижу заправляющиеся на фирменных заправках Группы ТАИФ машины, испытываю гордость за честно выполняемую работу. Присоединяясь к поздравлениям по случаю юбилея, всему нашему коллективу, всей компании «ТАИФ-НК», желаю не только не снижать заданную руководством планку, но и стремиться к новым высотам по качеству, по выработке, по достижениям.

Шамиль Зайнагутдинов: «В первую очередь — успехов!». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

В том, что на ТАИФ-НК в целом и заводе Бензинов возможности для того, чтобы проявить себя есть у каждого, уверен и начальник цеха каталитического крекинга Шамиль Зайнагутдинов. Он на предприятии работает с 2001 года — самого момента начала строительства.

— Пришел сюда оператором 4-го разряда. Постепенно вырос до начальника смены, дальше был начальником установки, потом — замначальника цеха и вот сейчас — начальник цеха. Главное — люди. А здесь работают не просто профессионалы своего дела, а по-настоящему увлеченные и общим делом, и совместными победами, о чем бы ни шла речь: о производственных успехах или о спортивных состязаниях, которых здесь организуется немало, и которые также сплачивают командный дух. По случаю 25-летия ТАИФ-НК хочу пожелать всем нам успехов. В первую очередь, конечно же, в нашем общем деле.

Дмитрий Клешнин: «Для ТАИФ-НК 25 лет — возраст развития». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Всегда — в развитии, всегда — в стремлении к новым достижениям! Желаю ТАИФ-НК оставаться таким же молодым и целеустремленным. 25 лет — это возраст развития, — уверен Дмитрий Клешнин, машинист технологических насосов цеха 03 конверсии природного газа завода Бензинов.

Андрей Коновнин: «ТАИФ-НК — наш второй дом». Фото: Александр Ильин/realnoevremya.ru

— КГПТО — это общее детище! Всей нашей команды! Детище, к которому спешишь, заботишься и наблюдаешь за ростом. А также это наш второй дом, как и весь ТАИФ-НК. От имени коллектива КГПТО и от себя лично поздравляю Общество с 25-летием со дня основания! За эти годы пройден огромный путь: от основания предприятия, его развития и модернизации, внедрения инновационных технологий в нефтеперерабатывающей промышленности до реалий сегодняшнего дня — одного из крупнейших и стабильно развивающихся предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РТ и РФ. Пусть накапливаемый профессиональный опыт и дальше способствует воплощению в жизнь новых проектов и реализации намеченных планов! — поделился в разговоре с журналистом «Реального времени» директор КГПТО Андрей Коновнин.

Владимир Лахомов: «Процветания нашему предприятию!». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— 25 лет — серьезная дата. Хочу пожелать здоровья и счастья всему коллективу, кто сейчас здесь трудится, и сказать большое спасибо нашим ветеранам, тем, кто сейчас находится на заслуженной пенсии, нашему руководству и здесь, и в Казани. И конечно, пожелать процветания нашему предприятию, продолжать работать, выпускать нужную нашей стране продукцию, — присоединился к поздравлениям директор Нефтеперерабатывающего завода Владимир Лахомов.

Ильсур Самигуллин: «Мы — команда и обязательно добьемся успеха!». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Мы ценим все то, что создали и передали в наши руки наши ветераны. И это не только производства, которые нас окружают, но и наши традиции, наш общий дух, наша настроенность только на лучшие результаты и решение любых, самых сложных задач. Мы все — команда, и мы обязательно добьемся успеха, — подчеркнул директор завода Бензинов Ильсур Самигуллин.

Алексей Храмов: «Желаю, чтобы нас никогда не покидало чувство удовлетворения от качественно выполненной работы». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Себе и коллегам в наш общий праздник я желаю продолжать идти вперед, развиваться и расти, сохранять и приумножать лидерские позиции в инновационности наших производств. Желаю, чтобы нас никогда не покидало знакомое и ценимое каждым профессионалом чувство от удовлетворения честно и качественно выполняемой работы. И, конечно же, семьям работников ТАИФ-НК и нашей компании в целом — процветания, — отметил в своем поздравлении главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов

Максим Новиков: «Мы — предприятие, которым можно гордиться». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— В этом году мы решили не устраивать масштабных празднований. Отметим юбилей тем, что мы умеем делать лучше всего: честной работой, совершенствованием технологий и поиском новых производственных решений. Конечно же, наши ветераны и заслуженные работники без внимания не останутся. Мы обязательно с ними встретимся, поздравим. Отметим памятными подарками и грамотами особо отличившихся специалистов, — поделился в интервью Максим Новиков. И добавил: — Пользуясь случаем, со страниц «Реального времени», хочу от души поздравить всех сотрудников АО «ТАИФ-НК» с днем рождения нашей компании. Нам 25 лет. За этот период мы достигли высоких показателей. Мы — действительно то предприятие, которым можно гордиться. Спасибо вам, за ваш честный труд и за ваш вклад в большое и важное дело нефтепереработки. Спасибо нашему акционеру за то, что в Российской Федерации есть такое предприятие, как ТАИФ-НК. От всей души желаю вам и вашим семьям благополучия. Сила во благо! У нас все впереди.

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