Пилот команды ТАИФ Моторспорт Дмитрий Брагин пришел к финишу первым

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Во второй день 3-го этапа G-DRIVE всероссийских соревнований по кольцевым гонкам СМП РСКГ (Российская серия кольцевых гонок) Туринг, который проходит в эти выходные в Татарстане на площадке автодрома KazanRing Canyon, пилот татарстанской команды ТАИФ Моторспорт Дмитрий Брагин поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета в классе SMP TCR Russia. На официальном сайте СМП РСКГ отмечается, что этот класс — «вершина автоспорта для экстремальных гоночных версий серийно выпускаемых популярных дорожных автомобилей». Призы победителям вручил известный российский и татарстанский предприниматель, общественный деятель и благотворитель Джаудат Миннахметов

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Особо ценной победу делает то, что добыта она в юбилейный для команды и клуба год. ТАИФ Моторспорт празднует свое 20-летие.

Победа стоила дорого — накануне авто под №4 было вынуждено сойти с дистанции первой гонки этапа. Выдавленный с трассы Андреем Масленниковым, Cupra Leon набрал травы в радиатор, что привело к перегреву двигателя.

— Победу посвящаю президенту нашего клуба Тимуру Шигабутдинову и 20-летию нашего ТАИФ Моторспорт. А дальше — только вперед, к новым победам, — поделился после церемонии награждения Дмитрий Брагин.

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Еще один пилот команды Павел Кальманович, выступающий под №17, обе гонки прочно продержался на средних позициях, финишировав 7-м.