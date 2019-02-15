ПАО Тимер Банк

Общая информация

ПАО «Тимер Банк» — универсальный региональный финансовый институт, один из крупнейших в Татарстане. До марта 2015 года функционировал под наименованием ОАО «АКБ «БТА-Казань». Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физлиц, привлечение средств населения во вклады. С декабря 2017 года в качестве инвестора «Тимер Банка» выступает РФК-банк, подконтрольный ГК «Ростех».

Банк основан на базе татарского филиала «Финист-Банка» в 1991 году под наименованием «Волжско-Камский акционерный банк» (ВКАБ). В состав акционеров в различные периоды входили АО «КМПО», АО «Чистопольский часовой завод «Восток», «Татэнерго», Казанское предприятие тепловых сетей, Новоменделеевский химический завод, НПО «Завод им. Кирова», Промстройбанк, ОАО «Концерн Ижмаш», ОАО «Международный аэропорт Казань», государственные страховые фирмы Татарстана и Чувашии.

По итогам 2017 года чистый убыток кредитной организации составил 3,3 млрд рублей. За январь 2018 года банк получил 148,6 млн рублей прибыли.

Совет директоров: Андрей Кондратьев (председатель), Станислав Станкуть, Юлия Аншелес, Дмитрий Вавулин, Антон Фомин.

Правление: Антон Фомин (председатель), Юрий Коптелов, Дмитрий Жуков, Дмитрий Вавулин, Татьяна Кузнецова, Екатерина Лаврентьева.

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