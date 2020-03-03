Деньги в трубу: как казанские садоводы угодили в аферу с прокладкой газа

В ОП «Дербышки» поступило четыре десятка заявлений от пострадавших в СНТ «Нокса»

Желание подвести газ к своим домам обернулось для садоводов казанского СНТ «Нокса» обманом и потерей денег. Неполные 200 метров закопанной в грязь бесполезной газовой трубы обошлись им почти в 2,4 млн рублей, а сейчас бывший представитель надувшего их предприятия предлагает им вновь скинуться на «продолжение банкета». О пропавших деньгах, бухгалтере-невидимке, невозмутимых полицейских и типичных ошибках доверчивых граждан, мечтающих поскорее подключиться к газовой трубе — в материале «Реального времени».

2,4 млн на порчу дороги



Члены СНТ «Нокса», расположенного прямо у дороги на Дербышки, давно мечтали о газе: многие живут здесь круглый год и отапливают дома втридорога — электричеством. В 2018 году председатель СНТ Марат Хайруллин предложил соседям скинуться на газ, который ориентировочно за 7,5 млн бралось провести ноксинцам казанское ООО «ПроектРегионГаз». Соседи посоветовались и желающие подключить газ отнесли бухгалтеру СНТ аванс — кто 10, а кто — несколько десятков тысяч рублей. В обмен на деньги бухгалтер СНТ «Нокса» выдавала квитанции с печатью товарищества, но в общую кассу эти деньги не поступали, равно как не попали они и на счет СНТ.

Всего на прокладку газа садоводы собрали более 2,385 миллиона рублей. Каких-либо документов, где было бы прописано, кем, в какой срок и на каких условиях к их домам будет проведен газ, не получил ни один из них. После того, как деньги наличными перекочевали в руки представителя «ПроектРегионГаза», работа закипела. Во второй половине мая 2018 года на центральную аллею въехал колесный экскаватор, пришли гастарбайтеры с лопатами и посередине дороги выкопали неглубокую траншею. В нее, без какой-либо подготовки, прямо в воду (здесь грунтовые воды стоят близко) «газовики» бросили полипропиленовую трубу, кое-как завалили грунтом и уехали. На этом газификация остановилась, поскольку на призывы председателя собрать еще деньги на продолжение работ никто не откликнулся. Напротив, те, кто ранее был готов поучаствовать в проекте, сильно засомневались, стоит ли ввязываться, если ни строители, ни председатель не предъявили ни проекта, ни какой-либо иной документации в подтверждение надежности предприятия.

Спустя некоторое время Марат Хайруллин, директор и учредитель ООО «ПроектРегионГаз» Рустам Закиров и представлявшийся сотрудником этой компании Рамиль Зайнуллин показали садоводам пусть и неполный, но какой-никакой проект газификации СНТ, однако доверие было утрачено, поскольку к этому моменту люди поняли: эти бумаги и 195 метров закопанной в мелкую траншею трубы не могут стоить 2,4 млн, а куда эти миллионы делись, им никто внятно объяснить не смог. На память о «газификации» ноксинцам осталась изуродованная плохо засыпанной канавой дорога на главной аллее.

Без какой-либо подготовки, прямо в воду (здесь грунтовые воды стоят близко) «газовики» бросили полипропиленовую трубу, кое-как завалили грунтом и уехали

Председателя «забанили»

В течение 2019 года в СНТ неоднократно приезжали «газовики» — уговаривали садоводов продолжить сбор денег, чтобы «завершить работы». А в конце лета потерявшие терпение члены «газовой группы» в СНТ потребовали, чтобы председатель вернул им аванс и, разумеется, ни копейки назад не получили. Возмущение садоводов подогревал тот факт, что сбор денег и «прокладка газа» на главной аллее СНТ совпали по времени со строительством на участке председателя — скромного рабочего компании, обслуживающей жилкомплекс «Магеллан» — нескромных размеров двухэтажной бани, которая по масштабам переплюнула соседние капитальные жилые дома.

— Марат, выбирай: или ты идешь с нами в полицию и пишешь заявление о мошенничестве на «газовиков», или мы идем туда сами и пишем заявление на тебя, — предложили садоводы. Председатель выбрал первое, заявление написал, но в ОП «Дербышки» вникать в него не стали, а рекомендовали ноксинцам самостоятельно судиться с недобросовестной газовой фирмой, — дескать, «это гражданско-правовые отношения», а не уголовная история, и дело полиции тут — сторона.

Засомневавшиеся в правильности полицейских выводов садоводы написали в ОП «Дербышки» коллективное заявление — с тем же результатом. Тогда они подключили профессиональных юристов — ООО «Независимая консалтинговая компания «Территория права». И дело с мертвой точки стронулось.

Руководство ОП «Дербышки» схватилось за голову, поскольку при таком бумагопаде у сотрудников ОП просто не оставалось ни сил, ни времени заниматься другими сообщениями о предполагаемых преступлениях на вверенной им территории. Фото yandex.ru

Гендиректор «Территории права» Ольга Жаркова рассказала, что юристы разработали для ноксинцев типовую форму заявления в полицию: «Прошу вас привлечь к установленной законом ответственности гражданина Российской Федерации Хайруллина Марата Зиннуровича, который в качестве председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Нокса» (далее — СНТ «Нокса»), на основании договора подряда на выполнение проектных работ № ПСБ-42/17 от 25.12.2017 г. и договора на выполнение изыскательских и строительно-монтажных работ № 01/18 от 10.01.2018 г., заключенных между СНТ «Нокса» и обществом с ограниченной ответственностью «ПроектРегионГаз» организовал сбор денежных средств с собственников земельных участков». Кроме Хайруллина лишившиеся денег граждане просили привлечь к ответственности похитивших их средства неустановленных лиц.

В полицию поступило около четырех десятков заявлений, в которых варьировалась только сумма. Разочарованный неблагодарностью садоводов председатель СНТ «Нокса» добровольно сложил с себя полномочия. А руководство ОП «Дербышки» схватилось за голову, поскольку при таком бумагопаде у сотрудников ОП просто не оставалось ни сил, ни времени заниматься другими сообщениями о предполагаемых преступлениях на вверенной им территории.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УВД Казани, сейчас по этим заявлениям проводится проверка, по итогам которой «будут сделаны процессуальные выводы». Садоводы рассчитывают, что эти выводы не будут столь же безнадежными, как первый — когда полиция вовсе не стала утруждаться поисками их денег, говорит Ольга Жаркова. Пока, по ее словам, полиция укладывается в регламентированные законом сроки проверки.

«Я всегда говорю: не спешите отдавать деньги»

Как следовало действовать садоводам и председателю СНТ «Нокса», чтобы не остаться на бобах за свои миллионы, корреспондент «Реального времени» выяснила в ООО «Газпром трансгаз Казань».

— Я всегда говорю: не спешите отдавать деньги! Если вы хотите газифицировать СНТ, вы собираетесь, уполномочиваете на это председателя, а уже потом он подает к нам запрос, прикладывает к нему необходимые правоустанавливающие документы, в частности на землю, расчет потребности в газе, и мы готовим технические условия и даем точку подключения, — пояснил начальник службы технических условий Артем Алексеев. — Проект имеет смысл заказывать только при наличии техусловий. И только в организации, которая имеет лицензию. Как и заключать договор также надо с подрядчиком, имеющим лицензию. Список таких организаций есть в ЭПУ, территорию, где находится СНТ «Нокса» обслуживает ЭПУ «Приволжскгаз».

Алексеев подчеркнул, что подать газ в трубу, закопанную в 2018 году подрядчиками на главной аллее СНТ «Нокса», априори было бы невозможно:

— Должно быть так: они прокопали траншею, проложили трубу — вызвали нас. Мы посмотрели, как проложено, удостоверились, что все сделано правильно, — и только после этого можно было продолжать работы!

Мимо кассы и без актов

В документах, которые экс-председатель и экс-бухгалтер оставили новому руководству СНТ, нет по всей форме выполненного протокола решения общего собрания о прокладке газа в СНТ, равно как и документа, подтверждающего, что садоводы уполномочили председателя Хайруллина заключать с подрядчиками от их имени договор с «газовиками».

Однако Марат Хайруллин уверяет, что действовал законно.

— У нас в папках лежат заявления тех, кто хотел проложить газ, — объяснил он свою позицию «Реальному времени».

Он уточнил, что сам лично техусловия на подключение газа от ООО «Газпром трансгаз Казань» не получал, но полагает, что их получила фирма, которой он доверился — ООО «ПроектРегионГаз».

— Они нам давали какие-то документы, там, наверное, были техусловия.

А тот факт, что в обмен на деньги садоводам выдавали квитки с печатью садового общества, не имея на то основания в виде решения общего собрания, и не внося эти деньги в кассу СНТ, Хайруллин объяснил просто:

— Решение собрания было, где этот протокол я не знаю, может, его при передаче документов в правлении потеряли. А если бы мы деньги через кассу провели, то пришлось бы с них платить налоги.

Хайруллин уточнил, что сам лично техусловия на подключение газа от ООО «Газпром трансгаз Казань» не получал, но полагает, что их получила фирма, которой он доверился — ООО «ПроектРегионГаз». Фото kazan-tr.gazprom.ru

Экс-председатель СНТ «Нокса» говорит, что не сомневается: если бы его недоброжелатели не сорвали сбор средств на прокладку газа, газификация прошла бы успешно:

— Да, фирма, с которой мы работали, ликвидирована, но этот газовик так и ходит, и предлагает свои услуги. Но у нас есть такие люди, которые говорят, что газа не будет, и больше не скидывайтесь.

— Так ведь фирма, с которой вы работали, уже ликвидирована?

— Да, но мы хотели продолжать работать с другой фирмой.

— А предыдущая фирма за выполненные работы и полученные деньги отчиталась, копии актов о приемке работ вы получали?

— Я говорил ему [представителю ООО «ПроектРегионГаз»] про акты, а он сказал, что пока не закончили работы, акты не могут предоставить.

Еще Хайруллин сообщил, что инициировал судебный иск к ликвидированной подрядной организации — о возврате денег, но потом в суд уже не ходил, «так как ушел с должности председателя», и не интересовался, как развивается дело.

«Долго что ли в приходном ордере расписаться?»

Газовый скандал в СНТ «Нокса» и последовавший за ним самоотвод председателя вскрыли некоторые особенности местной бухгалтерии. После ухода Хайруллина должность бухгалтера покинула числящаяся также соучредителем СНТ Сайма Галямова. А члены правления и врио председателя, принимая у нее дела, обнаружили, что де-юре она бухгалтером давно не значилась, а тихо выдавала сама себе конвертную зарплату, видимо, чтобы не лишиться положенной неработающим пенсионерам ежегодной индексации. Кроме того, деньги на газификацию она, по ее словам, «отдельно» принимала от лица СНТ «Нокса» и выписывала сдававшим эти деньги гражданам квитанции с соответствующей печатью, однако по кассе собранные 2,385 млн рублей не провела.

От ответа на вопросы, насколько законно принимать деньги за газ под квиточки СНТ, если СНТ не принимало на общем собрании решения о газификации, а также оформлять кассовые документы задним числом экс-бухгалтер ушла. Фото festima.ru

— Я собиралась, когда будут собраны все восемь миллионов, которые они просили, одну, общую кассу вести, но сбор денег остановился, — пояснила Галямова «Реальному времени» в телефонном разговоре. — Я 2 миллиона с лишним собрала и деньги взял Зайнуллин Рамиль, газовик, на основании договора и распоряжения председателя. Он принес приходный ордер на половину [собранной] суммы из подрядной организации. Я хотела приходный ордер на все 8 миллионов [потом] сделать. В нем расписаться долго что ли?

От ответа на вопросы, насколько законно принимать деньги за газ под квиточки СНТ, если СНТ не принимало на общем собрании решения о газификации, а также оформлять кассовые документы задним числом экс-бухгалтер ушла — лишь сказала, что из-за высокого давления была вынуждена внезапно покинуть должность, оставив все дела незаконченными.

Пропавшая фирма и посторонний ей «представитель»

По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», ООО «ПроектРегионГаз», с которым Марат Хайруллин 25 декабря 2017 года заключил договор на проектные работы, а 10 января 2018-го — на прокладку газа в СНТ «Нокса», на 31 декабря состояло всего из одного сотрудника директора и владельца фирмы Рустама Закирова. Сведения о финансовой деятельности компании в 2017—2018 годах и в более ранние периоды в открытом доступе отсутствуют, зато есть информация о том, что уже 10 июля 2017 года МРИ ФНС №6 по Республике Татарстан приостановило операции по счетам компании, а также сведения о наличии у фирмы задолженностей, в том числе по налогам, в общей сложности почти на 300 тыс. рублей, которые приставы не смогли взыскать, так как не известно ее местонахождение.

Именно этими обстоятельствами, вероятно, объясняется тот факт, что расчеты с заказчиком «ПроектРегионГаз» производил всерую — не отражавшейся на счетах компании наличностью. А полгода назад фирма была ликвидирована: 11 октября 2019 года ее исключили из ЕГРЮЛ как недействующую. Так что переданные туда Маратом Хайруллиным миллионы взыскивать не с кого.

Уже 10 июля 2017 года МРИ ФНС №6 по Республике Татарстан приостановило операции по счетам компании. Фото nalog.ru

«Реальному времени» удалось связаться с неофициальным представителем этой компании, который сейчас предлагает уже от лица другой компании продолжить начатое канувшим в Лету «ПроектРегионГазом» дело.

Уже упоминавшийся бывшим бухгалтером «Ноксы» Саймой Галямовой в качестве непосредственного получателя денег садоводов Рамиль Зайнуллин рассказал нашему изданию, что в период, когда получил и передал Рустаму Закирову двухмиллионный денежный «транш» наличными, он сотрудником данной компании официально не являлся, а занимался организацией прокладки газа «как стажер» и «вел общение с людьми» — по сути, раздавал обещания от имени посторонней ему организации.

Денег нет — «инвестор» есть

— Я сейчас работаю в ООО «ДарГаз», я главный инженер в этой фирме, и мы готовы продолжить работы, но не бесплатно, — подтвердил Рамиль Зайнуллин слова Марата Хайруллина.

Он утверждает, что техусловия на подключение газа СНТ «Нокса» имеются:

— Они есть в проекте, проект на подключение 77 домов согласован ЭПУ «Приволжскгаз».

— Техусловия — это другое! — прокомментировала впоследствии его слова представитель садоводов Ольга Жаркова. — Их никто не видел, их нет.

Зайнуллин настаивает, что все формальности выполнены и рвется в бой:

— Остается заключить договор на технический надзор с ООО «Газпром трансгаз Казань» и ЭПУ «Приволжскгаз», и можно начинать работы. Но естественно, с учетом удорожания — с тех пор, как был заключен первый договор с СНТ, цены с начала 2018 года поменялись.

— А общая стоимость работ какова? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

Поскольку «инвестор» — не синоним «благотворителя», надо понимать, что в этом случае за подключение газа садоводы будут вынуждены заплатить дороже, при этом трубой на своей территории распоряжаться будут уже не вправе

— Тогда это стоило почти восемь миллионов, доплатить придется порядка полумиллиона. Работы были выполнены приблизительно на 550 тысяч рублей — 300 тысяч за проект и 250 тысяч — менее чем за 200 метров закопанной под дорогой трубы. А порядка 1,9 миллиона получил Закиров и они исчезли. На словах Закиров обещал вернуть эти деньги материалами, но сейчас он не собирается ничего возвращать.

На вопрос, как быть с этой суммой, которую бухгалтер передала лично ему? Рамиль Зайнуллин ответил, что зачесть ее в счет будущих работ ООО «ДарГаз» не готово. Но у него, как оказалось, есть идея, как «помочь» садоводам — он готов привести некоего «инвестора», который вложится в прокладку газа на территории СНТ «Нокса», а потом будет продавать членам СНТ право подключения к ней.

Поскольку «инвестор» — не синоним «благотворителя», надо понимать, что в этом случае за подключение газа садоводы будут вынуждены заплатить дороже, при этом трубой на своей территории распоряжаться будут уже не вправе. В общем, данное предложение не несет выгоды ни кому-либо из садоводов, ни СНТ в целом и послужит лишь к дополнительному удорожанию работ вдобавок к двум безнадежно потерянным миллионам.

Что же касается ООО «ДарГаз», желающего продолжить работы в СНТ «Нокса», то эта фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей была учреждена неким Динаром Салахиевым чуть более полугода назад — в августе 2019-го. Судить о ее возможностях трудно: в «Спарк-Интерфакс» нет сведений о признаках ведении ею какой-либо хозяйственной деятельности. Руководит ею Раниль Исмагилов — соучредитель зарегистрированного в Самосырово ООО «Экоспортторг», основным видом деятельности которого являются аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. При таком раскладе трудно судить о перспективах «ДарГаза» в качестве подрядчика по прокладке газовых коммуникаций, зато можно строить предположения, кто мог пожелать инвестировать в газовую трубу СНТ.