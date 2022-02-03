В ДНТ «Санаръ» с дачников собрали около 2 млн рублей для проведения газа, однако он так и не появился

В Тукаевском районе Татарстана учредитель и один из членов правления дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Санаръ» пообещал дачникам провести газ к земельным участкам и для этих нужд собрал с них деньги, однако обещание свое не выполнил.

В настоящее время рассматривается дело о мошенничестве в особо крупном размере, передает пресс-служба Набережночелнинского суда.

Фото: realnoevremya.ru

В общей сложности с дачников собрали около 2 млн рублей. Они сдали по 60 тысяч рублей. Однако некоторые отказались от сбора суммы, передают «Челнинские известия».

Вчера стало известно, что в РТ выделят 195 млн рублей на компенсацию затрат на подведение газа. На поддержку могут рассчитывать льготные категории граждан. Максимальная сумма компенсации составит 80 тысяч рублей.

Диана Жиленкова