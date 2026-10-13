Песков: контакты по энергоперемирию между РФ и Украиной продолжаются

В Кремле не подтвердили информацию о достижении соглашения об энергетическом перемирии

Фото: Михаил Захаров

Контакты по достижению энергоперемирия между Россией и Украиной продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль проинформирует общественность, как только появится новая информация по этой теме.

— Мы вчера с вами эту тему обсуждали. К вчерашнему разговору пока добавить нечего, контакты по этому поводу продолжаются, — заявил Песков.

При этом представитель Кремля посоветовал по вопросу заявлений Дональда Трампа обращаться к самому американскому лидеру.

Ранее президент США заявлял о якобы достигнутой договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. Таким образом, Песков не стал подтверждать детали этого соглашения, отметив лишь факт ведения контактов.

Зульфат Шафигуллин