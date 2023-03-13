«Если не качать сегодня, завтра придется людей эвакуировать»: в Казань пришла весна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несмотря на то что март с метеорологической точки зрения является все еще зимним месяцем, сегодняшнее утро встретило казанцев самыми настоящими весенними «паводками». Реки пока не вышли из берегов, но улицы города уже успели утонуть в тающем снегу. Ночной дождь и плюсовая температура лишь ускорили процесс, создав аварийные ситуации на дорогах, остановив трамвайное движение, а также затопив подвалы и переходы. Власти столицы Татарстана оказались не готовы противостоять стихии, а ее жители попросту не могут выйти из дома. Чего ожидать от погоды и какие проблемы необходимо решать прямо сейчас — в материале «Реального времени».

Растаявший снег парализовал Казань

Сегодня уже с 8 утра вся Казань стояла в 9-балльных пробках. Ночной дождь сменился внезапным снегопадом, который усилил и без того не малый уровень воды на дорогах. Из-за ее скопления и превышения критического уровня было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7 на участке проспект Победы — Закиева. В 9.56 оно было восстановлено, но уже около двух часов дня по той же причине в городе остановились троллейбусы №2.

В это же утро начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов заявил, что начало паводков в городе ожидается только в третьей декаде марта. Вместе с этим вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта — первой половине апреля. По его словам, в зону подтопления в этом году попадают 592 двора — это 1 620 человек (в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уже через несколько часов в пресс-службе МЧС России сообщили, что на территории страны были зафиксированы первые весенние паводки. Так, по данным ведомства, в связи с повышением среднесуточных температур и интенсивным снеготаянием подтопления произошли в 13 субъектах и затронули: 22 населенных пункта, 41 частный жилой дом, 8 подвалов в многоквартирных домах, 810 приусадебных участков, 42 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог.

«Такая картина наблюдается не только весной»

Сегодня мэрия Казани сообщила, что мероприятия по подготовке к весенним паводкам уже ведутся. Отмечается, что с 21 марта будет организовано наблюдение на гидрологических постах, а также ежедневно будет проводиться двухразовое измерение уровня воды на реках Нокса и Киндерка. Вместе с этим еще в прошлом году в 20 поселках были проведены работы по прокопке, углублению и очистке дренажных канав. На улице Яшляр восстановлена ливневая канализация, снят вопрос подтопления в ЖК «Волжская Гавань». Осенью проведены работы по ликвидации запруд, уборке упавших деревьев, мусора.

— Прошу держать связь с ТОСами и реагировать на нужды поселков, — обратился на аппаратном совещании к главам районных администраций мэр города Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако, несмотря на все слова о подготовке к будущим подтоплениям, казанцев в городском чате с мэрией все же интересовали настоящие проблемы:

— Прошу рассмотреть обращение и принять меры! На отмеченном мной участке по улице Восстания (см. скриншот) пешеходам невозможно пройти в связи с образовавшимся там ОЗЕРОМ. Такая картина наблюдается не только весной, при таянии снега, но и осенью и летом после сильных дождей. Зимой во время снегопадов на данном участке практически не осуществляют уборку снега, и зимой пешеходы идут по сугробам. Чтобы обойти данный участок, пешеходам приходится сворачивать на стройку ЖК «Элегия», что небезопасно и является нарушением правил безопасности, строительных норм. Причем поворот на стройку не всегда дает возможность обойти данный водный объект. Эта же проблема касается и водителей, которым приходится проезжать озеро притормаживая, на скорости пешехода, чтобы предотвратить гидроудар, тем самым вызывая затор на данном участке. Хочу отметить, что данный участок проходит большое количество людей, работающих на территории «Химграда», а ранее и направляющихся в инфекционную больницу им. Агафонова, — написала одна из негодующих жительниц в городской чат с мэрией.

Фото: скриншот очевидца из «Яндекс.Карт»

В мэрии гражданке все же ответили, заявив, что, по данным районной администрации, по всей улице Восстания в настоящее время ведется откачка воды. Однако когда решится ситуация, там уточнять не стали.

«Еще немного и можно получить гидроудар»

Дождь спровоцировал интенсивное таяние снега, что вызвало крупные потопы на дорогах окраин и пригорода. Стоит отметить, что на эту же проблему наложилась еще одна не менее важная — ямы. Углубления в дорожном покрытии скрываются под водой и создают невидимые ловушки для автомобилистов, которые могут попросту застрять и перекрыть движение.

— Сегодняшняя дорога из «Салават купере» по улице Тэцевской. Плыли все. Администрация Кировского и Московского районов говорит, что не их участок!!! Найдите виновных и устраните срочно этот потоп, сегодня все жители опоздали на работу!! Еще немного и можно получить гидроудар машинам пониже, — пишет гражданин.

Фото: скриншот видео очевидца

Однако дождь со снегом затронул не только дороги, но и целые подъезды многоквартирных домов. Очевидцы сообщают о подтоплениях в подвалах и первых этажах многоэтажек по всему городу.

— Это еще маленький дождик прошел, что ждать весной? — написал житель Казани, прикрепив фото своего подъезда.

Фото: очевидцы

Возвращаясь к теме пригорода, стоит отметить, что жители поселков под Казанью оказались наиболее подвержены удару природы. Так, один из местных жителей сообщил о том, что воды с каждым днем становится все больше и больше, а решения этой проблемы так и нет.

— Подскажите пожалуйста, а у нас есть горячая линия на тему паводка? У нас вода в поселке Салмачи на Гостеприимном проезде прибывает быстрыми темпами, если ее не начать качать сегодня, то завтра придется людей из их домов эвакуировать! Местная администрация говорила, что рабочие придут и будут чистить, только вот непонятно, что чистить, если тут яма и вода только прибывает, — написал гражданин.

Могла ли своевременная уборка снега помочь защитить улицы?

Большая часть жалоб была связана с тем, что коммунальные службы попросту вовремя не вывозят снег, из-за чего целые дворы или улицы уходят под воду. Стоит отметить, что некоторые из обращений даже были зафиксированы в «Народном контроле», однако бездействие властей привело к нынешним последствиям:

— Добрый день, просили в «Народном контроле» вывезти снег, очень напряженная обстановка с центральной дорогой Плодопитомника, нам отказали, хотя ежегодно вывозили и откачивали воду. Теперь ситуация с каждым часом критичнее и критичнее. Затопило настолько, что вода пробирается к домам. Пожалуйста, примите меры. В школу, в сады, в аптеки не попасть! Такси отказывается нас забрать, вынуждены вызывать, чтобы с ребенком попасть в поликлинику. На Листопадной живут много семей, пенсионеры! Мы все заблокированы. Что за безобразие? — пишет жительница Казани.

Ситуация с запоздалой уборкой особенно актуальна для дворовых территорий. Так, например, ряд обращений связан с тем, что растаявший снег вызвал подтопления возле подъездов.

— Вот что значит вовремя не убирать снег. Как теперь жителям Кулахметова, д.25 подойти к контейнерам. У нас что, никому ничего не надо и никто ни за что не отвечает? Получается полнейшее бездействие ответственных лиц. А потом эта вода в подвалах близлежащих домов. Эта территория принадлежит Администрации Кировского и Московского районов, — пишет местная жительница, прикрепив фото.

Фото: очевидцы

— Константиновка. Заезд на ул. Овощеводов. Нужно указанную кучу снега толкнуть трактором в овраг. Все тает и на дороге потоп. Размывает и так плохую дорогу, — пишет гражданин, представив свои фотографии.

Фото: очевидцы

Синоптики не могут предсказать подтоплений

Напомним, на прошлой неделе начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь рассказал «Реальному времени», что весеннее половодье в любом случае придет в Казань. По его словам, небольшое количество снега будет компенсировано высоким содержанием воды в нем. Таким образом, процесс снеготаяния в любом случае затронет места, находящиеся в низменностях.

— Такое понятие, как потоп, не относится к компетенции Гидрометцентра. Это что-то библейское. В любом случае весенние процессы, которые начнутся в марте, они предполагают собой снеготаянье и низкие места в городе. Они традиционно известны и будут в любом случае затапливаться. Несмотря на то что снега чуть меньше, чем в многолетних значениях, он достаточно водный. Когда продолжительность дня будет увеличиваться и солнце пойдет, низкие места все равно будут затапливаться. У нас в Казани это, как правило, Отары и другие районы пригорода, — рассказал Феликс Гоголь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев в самом начале месяца сообщал, что пока метеорологи не смогут дать точного прогноза о весенних паводках. По его словам, такая информация сможет появиться лишь с полным уходом отрицательных температур и полным погружением региона в весенний сезон, то есть не раньше конца марта.

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Максим Кокунин