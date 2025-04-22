Роспотребнадзор закрыл 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе

Фото: Арсений Фавстрицкий

Роспотребнадзор сообщил о закрытии 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе для купания из-за несоответствия песка и морской воды санитарно-гигиеническим нормативам. В Анапе закрыт 141 общественный пляж, в Темрюкском районе — девять.

Ведомство ежедневно проводит проверки безопасности песка и морской воды. По данным на текущий момент, специалисты отобрали более 22 тыс. проб и выполнили около 62 тыс. исследований. Проблемы с качеством воды и песка возникли после разлива мазута в Черном море в декабре прошлого года, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

В Темрюкском районе остаются доступными для купания около 130 км побережья, включая пляжи станицы Тамань, поселка Сенной в Таманском заливе, все побережье Азовского моря и береговая линия от поселка Ильич до станицы Голубицкой.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский прогнозирует снижение цен на отдых в Анапе в 2025 году из-за закрытия пляжей, что негативно скажется на местных предпринимателях. В то же время цены на альтернативные направления могут вырасти.

Валерий Скурыдин

Правительство России в качестве поддержки турбизнеса предоставило отсрочку по уплате страховых взносов, налога на имущество и земельного налога за февраль — октябрь 2025 года. Мера распространяется на более 1,2 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей туристической отрасли.

Матвей Гавриков