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Suzuki отзывает более 3,7 тыс. кроссоверов в России из-за проблем с тормозами

20:45, 22.04.2025
Suzuki отзывает более 3,7 тыс. кроссоверов в России из-за проблем с тормозами
Фото: Динар Фатыхов

ООО «Сузуки мотор рус» объявило отзыв 3 756 автомобилей Suzuki SX4 и Vitara, проданных в период с 2016 по 2022 год. Причиной отзыва является неисправность вакуумного насоса, возникающая из-за использования топлива с высоким содержанием этилового спирта.

  • По информации Росстандарта, клапан насоса может деформироваться и частично блокировать канал отрицательного давления к усилителю тормозов. Это может привести к увеличению усилия при нажатии на педаль тормоза и появлению посторонних звуков.

В рамках отзывной кампании на всех автомобилях будет произведена бесплатная замена вакуумного насоса. Владельцев автомобилей проинформируют уполномоченные представители компании. Проверить участие своего автомобиля в отзывной программе можно на сайте Росстандарта по VIN-коду.

Матвей Гавриков

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