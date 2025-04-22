Suzuki отзывает более 3,7 тыс. кроссоверов в России из-за проблем с тормозами

Фото: Динар Фатыхов

ООО «Сузуки мотор рус» объявило отзыв 3 756 автомобилей Suzuki SX4 и Vitara, проданных в период с 2016 по 2022 год. Причиной отзыва является неисправность вакуумного насоса, возникающая из-за использования топлива с высоким содержанием этилового спирта.

По информации Росстандарта, клапан насоса может деформироваться и частично блокировать канал отрицательного давления к усилителю тормозов. Это может привести к увеличению усилия при нажатии на педаль тормоза и появлению посторонних звуков.

В рамках отзывной кампании на всех автомобилях будет произведена бесплатная замена вакуумного насоса. Владельцев автомобилей проинформируют уполномоченные представители компании. Проверить участие своего автомобиля в отзывной программе можно на сайте Росстандарта по VIN-коду.

Матвей Гавриков