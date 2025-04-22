В Казани задержали 16-летнего водителя квадроцикла без номеров

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В ходе ночного рейда на улице Черемшановая в поселке Вознесенское сотрудники ГИБДД попытались остановить квадроцикл без регистрационных номеров. Водитель не подчинился требованию инспекторов и попытался скрыться, но вскоре потерял управление и опрокинул транспортное средство. Об этом сообщает Госавтоинспекция

Выяснилось, что за рулем находился 16-летний житель Казани, не имеющий права управления транспортными средствами. В отношении подростка составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ: за отсутствие полиса ОСАГО и управление ТС без прав.

Кроме того, материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних Советского района для принятия мер к родителям подростка. Квадроцикл помещен на специализированную охраняемую стоянку.

Матвей Гавриков