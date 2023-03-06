Глава АИР Татарстана Талия Минуллина рассказала, что последний KazanForum собрал 32 дипломатические миссии

Фото: скриншот прямой трансляции

Глава АИР Талия Минуллина выступила на встрече с послами государств — членов Организации Исламского сотрудничества.

По словам Минуллиной, за все время проведения KazanForum на мероприятии появились такие «старожилы», как посольства Арабских Эмират, Саудовской Аравии, Бахрейна и Йемена. Отдельно она отметила, что в последний год на форуме присутствовали 32 дипломатические миссии.

— Будьте осторожны: в Казани самая вкусная еда и самые красивые девушки, — сказала она в заключение. Церемония проходила сегодня в доме приема МИД России в Москве с участием зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, раиса Татарстана Рустама Минниханова. Всего участвовало около 40 послов.

Глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина сообщила, что стенды забронировали Малайзия и Турция и призвала поторопиться остальных.

Напомним, что международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани в мае этого года. Соответствующий указ в январе подписал президент страны Владимир Путин. Мероприятие получило федеральный статус и новое название. Курирует проведение специально созданный оргкомитет под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рустам Минниханов, выступая на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов ОИС, заявил, что сегодня страна отстаивает право на собственные ценностные ориентиры и выступает за сохранение многополярного мира с многообразием культур. По его словам, в настоящее время, в условиях кризиса международных отношений, сотрудничество между Россией и странами мусульманского мира приобретает особую значимость.



Министр иностранных дел Сергей Лавров также выступил на встрече Группы стратегического видения. Он рассказал, что дальнейшее укрепление отношений со странами исламского мира является одним из приоритетных направлений внешней политики. Как отметил Лавров, Россия поддерживает добрые, честные и взаимоуважительные отношения со странами исламского мира.

Перед ним на встрече выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что товарооборот России с государствами-членами ОИС вырос почти на 30%.



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Луиза Игнатьева