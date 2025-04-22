США предложат Европе признать Крым российским ради мирного соглашения
Вашингтон может предложить европейским союзникам вариант урегулирования украинского конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
- По информации издания, данное предложение станет частью более широкого плана по достижению мирного соглашения между конфликтующими сторонами. Предполагается, что этот шаг поможет стабилизировать ситуацию в регионе и прекратить затяжной военный конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непризнании Крыма как территории России. При этом украинский лидер выразил готовность к переговорам с Россией, но только после полного прекращения огня.
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