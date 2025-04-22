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США предложат Европе признать Крым российским ради мирного соглашения

20:00, 22.04.2025
США предложат Европе признать Крым российским ради мирного соглашения
Фото: Галия Шакирова

Вашингтон может предложить европейским союзникам вариант урегулирования украинского конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

  • По информации издания, данное предложение станет частью более широкого плана по достижению мирного соглашения между конфликтующими сторонами. Предполагается, что этот шаг поможет стабилизировать ситуацию в регионе и прекратить затяжной военный конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непризнании Крыма как территории России. При этом украинский лидер выразил готовность к переговорам с Россией, но только после полного прекращения огня.

Матвей Гавриков

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