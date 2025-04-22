Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Фото: Динар Фатыхов

Легендарный баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю, составленный РИА «Новости».

Джордан заработал за свою карьеру и после ее завершения $4,15 млрд. В топ-10 рейтинга также вошли:

Тайгер Вудс ($2,79 млрд);

Криштиану Роналду ($2,23 млрд);

Леброн Джеймс ($1,88 млрд);

Лионель Месси ($1,85 млрд);

Арнольд Палмер ($1,82 млрд);

Джек Никлаус ($1,75 млрд);

Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд);

Роджер Федерер ($1,59 млрд);

Флойд Мейвейзер ($1,52 млрд).

Расчеты учитывали все доходы спортсменов за время их игровой карьеры и после ее завершения до 2024 года с корректировкой на инфляцию.

Матвей Гавриков