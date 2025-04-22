Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории
Легендарный баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю, составленный РИА «Новости».
Джордан заработал за свою карьеру и после ее завершения $4,15 млрд. В топ-10 рейтинга также вошли:
- Тайгер Вудс ($2,79 млрд);
- Криштиану Роналду ($2,23 млрд);
- Леброн Джеймс ($1,88 млрд);
- Лионель Месси ($1,85 млрд);
- Арнольд Палмер ($1,82 млрд);
- Джек Никлаус ($1,75 млрд);
- Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд);
- Роджер Федерер ($1,59 млрд);
- Флойд Мейвейзер ($1,52 млрд).
Расчеты учитывали все доходы спортсменов за время их игровой карьеры и после ее завершения до 2024 года с корректировкой на инфляцию.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.