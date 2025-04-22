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Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

20:20, 22.04.2025
Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории
Фото: Динар Фатыхов

Легендарный баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю, составленный РИА «Новости».

Джордан заработал за свою карьеру и после ее завершения $4,15 млрд. В топ-10 рейтинга также вошли:

  • Тайгер Вудс ($2,79 млрд);
  • Криштиану Роналду ($2,23 млрд);
  • Леброн Джеймс ($1,88 млрд);
  • Лионель Месси ($1,85 млрд);
  • Арнольд Палмер ($1,82 млрд);
  • Джек Никлаус ($1,75 млрд);
  • Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд);
  • Роджер Федерер ($1,59 млрд);
  • Флойд Мейвейзер ($1,52 млрд).

Расчеты учитывали все доходы спортсменов за время их игровой карьеры и после ее завершения до 2024 года с корректировкой на инфляцию.

Матвей Гавриков

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