«Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России по хоккею на траве
Казанский «Динамо-Ак Барс» стал обладателем Суперкубка России по хоккею на траве, обыграв подмосковное «Динамо-Электросталь» со счетом 3:0. Матч прошел на поле «Центра хоккея на траве» в Казани.
- «Динамо-Ак Барс», выступающий в статусе чемпиона суперлиги 2024 года, встретился с серебряным призером Суперлиги. В упорной борьбе казанская команда одержала победу и завоевала титул победителя Суперкубка России.
Следующим турниром для команды станет Кубок России, который стартует 24 апреля в Казани.
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