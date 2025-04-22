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«Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России по хоккею на траве

20:03, 22.04.2025
«Динамо-Ак Барс» завоевал Суперкубок России по хоккею на траве
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Динамо-Ак Барс» стал обладателем Суперкубка России по хоккею на траве, обыграв подмосковное «Динамо-Электросталь» со счетом 3:0. Матч прошел на поле «Центра хоккея на траве» в Казани.

  • «Динамо-Ак Барс», выступающий в статусе чемпиона суперлиги 2024 года, встретился с серебряным призером Суперлиги. В упорной борьбе казанская команда одержала победу и завоевала титул победителя Суперкубка России.

Следующим турниром для команды станет Кубок России, который стартует 24 апреля в Казани.

Матвей Гавриков

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