Татарстанцы назвали стоимость жилья главным фактором при покупке недвижимости

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По данным опроса МТС AdTech, татарстанцы и жители Приволжского округа считают цену жилья ключевым фактором при выборе недвижимости — так ответили 15% респондентов. Выгодные условия ипотеки и расположение отметили по 14%, инфраструктуру — 11%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование показало, что 6% жителей Поволжья планируют приобрести жилье в ближайшее время. Наиболее популярными типами недвижимости остаются двухкомнатные квартиры (30%), дома (24%) и однокомнатные квартиры (22%).

— Высокая процентная ставка по ипотеке снижает интерес к первичному жилью. Покупатели чаще выбирают вторичное жилье с ремонтом и развитой инфраструктурой, — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Более половины опрошенных (54%) рассматривают средний ценовой сегмент, экономкласс выбрали 43% респондентов, премиум-класс — лишь 3%.

Напомним, в Татарстане распроданность квартир в новостройках достигла 37%, что выше среднероссийского показателя на 31%. По данным на начало апреля 2025 года, это один из самых высоких показателей среди регионов с объемом строительства более 3 млн кв. м.

Матвей Гавриков