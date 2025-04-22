Минпросвещения поддержало введение оценки за поведение в школах

Фото: Динар Фатыхов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о поддержке введения оценки за поведение в школах и сообщил о разработке соответствующего законопроекта. Об этом он сказал на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.

Инициатива была одобрена по итогам заседания СПЧ в декабре 2024 года, где президент РФ Владимир Путин поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопроса о целесообразности введения интегральной оценки и ее учета при поступлении в вузы, а также оценки за поведение. Результаты обсуждений должны быть доложены главе государства до 1 июля.

Ранее, в середине марта, Кравцов уточнил, что оценка за поведение может быть введена с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах для апробации механизма. По результатам опроса Superjob, большинство родителей казанских школьников — 66% — одобряют эту инициативу. Отцы поддерживают инициативу больше (76%), чем матери (56%). Респонденты считают, что контроль воспитания необходим, а также полагают, что введение такой меры поможет восстановить авторитет учителя и дисциплинировать учащихся.

Матвей Гавриков