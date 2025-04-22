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Песков опроверг публикации о предложении Путина по урегулированию конфликта

21:55, 22.04.2025
Песков опроверг публикации о предложении Путина по урегулированию конфликта
Фото: Дарья Пинегина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА «Новости» статью Financial Times о разговоре Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге.

  • Ранее издание сообщило, что президент России якобы предложил остановить украинский конфликт по текущей линии фронта. — Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники, — заявил Песков.

Подробности переговоров Путина и Уиткоффа, состоявшихся 11 апреля, не разглашались официальными представителями российской стороны.

Матвей Гавриков

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