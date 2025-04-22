Белый дом подтвердил визит Уиткоффа на этой неделе

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию на этой неделе. По ее словам, он намерен продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС

— Я только что была в Овальном кабинете с президентом [США Дональдом Трампом] и Стивеном Уиткоффом. Они хотели, чтобы все знали, что переговорный процесс продолжается, — отметила Ливитт.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил планы визита Уиткоффа в Москву.

Предыдущая встреча американского дипломата с Путиным состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и длилась более четырех часов. Основной темой обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине, однако детали беседы не разглашались.

Матвей Гавриков