«Это что-то библейское»: начальник Гидрометцентра рассказал, о том где казанцам ждать подтоплений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По метеорологическим меркам, март из-за своих отрицательных температур все еще остается зимним месяцем. Однако, судя по прогнозам синоптиков, нынешняя весна может стать исключением. В частности, на территории Казани они прогнозируют небольшую аномалию — температура воздуха в этом месяце поднимется на 0,3 градуса выше нормы. Несмотря на это, как рассказал начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, погода со знаком плюс будет держаться не каждый день и во многом будет носить колебательный характер. Чего ждать от весенней погоды и как на нее повлияла зима — в материале «Реального времени».

«В декабре и феврале в Казани было по 12 солнечных дней, а в январе — 15»

По словам Феликса Гоголя, прошедшая зима, несмотря на свое невысокое количество осадков, все же не была такой солнечной, а пасмурная погода преобладала на территории региона.

— В декабре и феврале в Казани было по 12 солнечных дней, а в январе — 15. Под такими днями понимается то, что солнце хоть немного выходило из-за облачности, и прибор гелиограф его фиксировал. Это не означает, что весь день было солнце, а то, что оно в принципе вышло, — сказал начальник Гидрометцентра республики.

При этом Гоголь не уточнил, сколько солнце светило над территорией Казани в часах. В свою очередь, ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказывала «Вечерней Москве», что в столице России этой зимой солнце светило 83 часа, или 67% от нормы, которая составляет 123 часа. В то же время в Санкт-Петербурге за эту зиму было зафиксировано лишь 52 солнечных часа. Как рассказал в своем telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в городе были и более пасмурные дни:

— Например 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Но когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило, — говорится в его сообщении.

Серьезные осадки в Татарстане были лишь в декабре

Как рассказывал на прошлой неделе доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, основное количество осадков в Татарстане пришлось лишь на декабрь, а остальные месяцы оказались «сухими». При этом эксперт отмечал, что на сегодняшний день метеостанции фиксируют избыток снега, который он назвал «наследием» первого зимнего месяца. Действительно, начало зимы встретило казанцев обильными осадками, которые не прекращались практически до Нового года — выпало больше месячной нормы. В связи с обильными осадками город испытывал проблемы с уборкой снега.

Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев даже указывал, что в столице Татарстана на 65% выросло число зафиксированных нарушений зимнего содержания объектов. Согласно аналитике «Яндекс.Погоды», город даже на какое-то время был лидером среди других субъектов России по высоте снежных сугробов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальник Гидрометцентра Татарстана также подтвердил, что январь и февраль не достигли показателей нормы. По его словам, последний месяц зимы был близок к средним показателям, но все же большинство осадков выпадали в виде мокрого снега или даже дождя.

— В декабре в Казани выпало 78 миллиметров осадков, что составляет 156% от месячной нормы. Это полторы нормы. В январе выпало 18 миллиметров — 39% от нормы, то есть почти ее половина. В феврале выпал 31 миллиметр осадков, преимущественно в виде снега, местами в виде мокрого снега или дождя. В последнем месяце выпало 84% от нормы, то есть было близким к ней, — рассказал Гоголь.

Отрицательные температуры останутся в Татарстане до конца марта

Что же касается начала весны, то тут Феликс Гоголь отметил, что в марте синоптики прогнозируют относительно теплую погоду. По его словам, отрицательные температуры не будут далеко отклоняться от нормы, но часто их будут сменять положительные.

— Прогноз на месяц делает Гидрометцентр России, а мы его озвучиваем. Согласно нему, март на территории Татарстана прогнозируется около нормы или чуть выше нормы. В частности, в Казани прогнозируют аномалию на 0,3 градуса выше нормы. Норма марта — минус 3,3 градуса, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперт подчеркнул, что в Татарстан уже не вернутся морозы, но все же это не говорит о начале теплой поры. Гоголь также сообщил, что, несмотря на небольшую аномалию с теплом, температура воздуха со знаком минус будет проявляться и в дневное время. В целом они останутся в столице Татарстана до начала метеорологической весны — конец марта или начало апреля.

— В ближайшее время отрицательные температуры будут присутствовать в республике и в Казани. Это будет не только в ночные, но и в дневные часы. Например, в предстоящий остаток недели и начало следующей прогнозируется колебание температурного фона. В ночные часы в основном будут только отрицательные, а днем могут быть и положительные, и отрицательные. Что касается крепких морозов, то мы будем о них информировать, но пока в ближайшей перспективе таких не ожидается, — рассказал он.

Напомним, сегодня, 9 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, снег, в том числе мокрый. Днем температуры воздуха в республике составят от +1..+5˚. В то же время в Казани воздух прогреется от +3 до +5˚, а в Набережных Челнах от +2 до +5 градусов.

Фото: tatarmeteo.ru

«В любом случае весенние процессы, которые начнутся в марте, предполагают собой снеготаянье и низкие места в городе»

Начальник Гидрометцентра также рассказал, что весеннее половодье в любом случае придет в столицу Татарстана. По его словам, небольшое количество снега будет компенсировано его высоким содержанием воды. Таким образом, процесс снеготаяния в любом случае затронет места, находящиеся в низменностях.

— Такое понятие, как потоп, не относится к компетенции Гидрометцентра. Это что-то библейское. В любом случае весенние процессы, которые начнутся в марте, они предполагают собой снеготаянье и низкие места в городе. Они традиционно известны и будут в любом случае затапливаться. Несмотря на то что снега чуть меньше, чем в многолетних значениях, он достаточно водный. Когда продолжительность дня будет увеличиваться и солнце пойдет, низкие места все равно будут затапливаться. У нас в Казани это, как правило, Отары и другие районы пригорода, — рассказал Феликс Гоголь.

В свою очередь Тимур Аухадеев на прошлой неделе сообщал, что пока метеорологи не смогут дать точного прогноза о весенних паводках. По его словам, такая информация сможет появиться лишь с полным уходом отрицательных температур и полным погружением региона в весенний сезон, то есть не раньше конца марта.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Вместе с этим правительство Татарстана вчера утвердило комплекс мероприятий по защите населения и территории в период весеннего половодья 2023 года. Согласно постановлению, участвовать в мероприятиях будут различные ведомства и органы местного самоуправления. У каждой структуры свои задачи.

Например, сотрудники МЧС начнут выезжать на территории, которые попадают в зону возможного затопления. Им необходимо оказывать помощь местным властям по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий и обеспечить функционирование временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля уровня воды на водных объектах республики.

В ФГБУ «УГМС РТ» должны регулярно отчитываться в МЧС о прогнозах максимального уровня воды на реках Татарстана, а также предоставлять данные о текущем состоянии водных объектов.

Сотрудники Минэкологии будут следить за качеством поверхностных вод в местах накоплениях жидких отходов, хранения ядохимикатов и очистных сооружений, а представители МВД обеспечат сопровождение при транспортировке взрывчатых веществ для проведения работ по ликвидации заторов льда на водных объектах.

Контролировать комплекс работ будет Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана. Представители ведомства должны отчитаться о проделанной работе до 16 мая.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

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Максим Кокунин