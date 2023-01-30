В Казани сократилась рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в 2022 году родились 18,7 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021-м, когда на свет появилось 21,5 тысячи новорожденных. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала начальник городского Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

— Тем не менее по сравнению с городами-миллионниками Приволжского федерального округа Казань сохраняет высокую регистрацию рождаемости, — обратила внимание она.

Скриншот трансляции

Римма Миннуллина рассказала, что в 2022 году около 80% мам получили свидетельства о рождении непосредственно в роддомах до выписки. Регистраций мальчиков было на 686 больше, чем девочек.

— Первенцами в семье стали 8 086 детей, что составило 43% от общего количества новорожденных. Вторые дети — 35%, третьи и последующие — 22%, — сообщила Римма Миннуллина, и добавила, что 279 семей стали родителями двойняшек. В четырех семьях появились тройняшки.

Скриншот трансляции

Среди мальчиков самыми популярными именами в 2022 году стали Амир, Карим, Марк, среди девочек — Амина, Ясмина, София.

Напомним, Татарстан в 2022 году удержал лидерство среди регионов ПФО по числу родившихся детей. Здесь республика опередила другие регионы ПФО как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу населения.



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Татьяна Демина