«Ни один лифт в Татарстане не простаивает из-за истекшего срока эксплуатации»

Только в Казани почти 200 лифтов, у которых вышел срок службы, но это не значит, что все технические устройства заменят на новые

Максимальный срок эксплуатации лифта — 25 лет, но при условии исправности составляющих его могут продлить на год или два. Более того, необязательно менять лифт полностью спустя четверть века, в некоторых случаях достаточно заменить детали. В Татарстане с лифтами все неплохо — минимум происшествий как с пассажирами, так и с сотрудниками, которые занимаются ремонтом объектов. О том, каких изменений ожидать в этой сфере в ближайшее время, — в материале «Реального времени».

Замена лифта обходится в два миллиона рублей



В Татарстане 14 468 лифтов в жилых домах, из них около пяти тысяч — в Казани, сообщили сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной контролю за соблюдением техрегламента «Безопасность лифтов». Что касается технической составляющей их работы, то в целом в республике все спокойно. Специалисты вспомнили лишь один инцидент, который произошел в прошлом году в Казани в одном из домов комплекса «Солнечный город» — лифт с женщиной с ребенком начал самопроизвольно подниматься и спускаться, «стал искать ориентир» — на языке профессионалов.

По России положение в целом хуже, причем это сказывается и на тех, кто занимается обслуживанием устройств.

— В 2016 году в лифтах погибли 20 мастеров, 50 получили травмы, в 2017-м — погибли уже 35 человек, травмировались 100, — озвучил показатели по стране директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис» Ильдар Насыров.

Государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пиминов, отвечая на вопрос о злостных нарушителях из числа татарстанских управляющих организаций, сказал, что выделить таковых не получится.

— В целом ситуация одинаковая. Были нарушения по персоналу, который занимается эксплуатацией лифтов, но сейчас почти все компании постарались исправиться. Район, где больше всего жалоб, тоже сложно выделить. Ситуация везде примерно одинаковая, — отметил Пиминов.

Дмитрий Пиминов (на фото — справа), отвечая на вопрос о злостных нарушителях из числа татарстанских управляющих организаций, сказал, что выделить таковых не получится. Фото tatar-inform.ru

На данный момент в работе находятся 186 обращений татарстанцев по поводу качества лифтов, 119 из них приходятся на Казань.

— Самые частые жалобы — ночной простой, неправильная работа лифта, затянутый срок пуска лифта после капремонта, и, конечно, звучат просьбы о замене лифта, — привел примеры обращений граждан заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ Ирек Шайдуллин.

Замена лифта, к слову, обходится в среднем в два миллиона рублей, в рамках программы капремонта используются отечественные модели. На данный момент в Казани 193 лифта, которым уже 25 лет, в этом году они будут заменены или модернизированы — в зависимости от состояния деталей.

При этом жалобы не обязательно связаны с плохим качеством машин — часто «виноваты» недостаточная квалификация мастеров, слишком большая нагрузка на одного специалиста, отсутствие запасных частей (запас быстро изнашиваемых деталей должен быть у любой организации). Досталось на пресс-конференции и новоселам, их упрекнули в частом использовании пассажирских лифтов для тяжелых грузов, из-за чего техника ломается раньше положенного.

16 штрафов на 148 тысяч рублей

В прошлом году инспекторы Приволжского управления Ростехнадзора провели 170 проверок, из них плановыми были 67. По их итогам были наложены 16 административных штрафов на общую сумму 148 тысяч рублей. Главное, по словам Пиминова, — вовремя (не реже одного раза в год) проводить техническое освидетельствование объектов квалифицированными специалистами, которые принимали бы оперативные меры по замене изношенных частей. В этом случае лифты могут прослужить и больше максимально допустимого срока службы в 25 лет. Именно такие устройства потом часто «модернизируют» — меняют отдельные части, сохраняя старые направляющие. В прошлом году в Казани, например, модернизировали таким образом 56 лифтов.

С 2008-го по 2017 год в Татарстане было отремонтировано 5711 лифтов в 1527 многоквартирных домах. «Критической ситуации по содержанию лифтов нет. По последним данным, один-два лифта простаивали в Набережных Челнах, но это не потому, что у них вышел срок эксплуатации, — просто не хватило квалификации у мастеров», — сообщил Ирек Шайдуллин.

С 2008-го по 2017 год в Татарстане было отремонтировано 5711 лифтов в 1527 многоквартирных домах. Фото technadzor.tatarstan.ru



Не так давно лифты исключили из состава опасных производственных объектов, а значит, к ним теперь не предъявляются требования промышленной безопасности. Соответственно, снизились и ожидания от кадров, обслуживающих эти устройства. Раньше госинспектор Ростехнадзора принимал участие в экзаменах учебного заведения, а его учебная программа согласовывалась с этим ведомством. Теперь же организация, курирующая лифты, не принимает никакого участия в подготовке специалистов. Отсюда и случаи, когда ответственными за ремонт оказываются люди без необходимых знаний, которые порой сами погибают из-за неправильного обслуживания. Сейчас готовится проект федерального закона об усилении ответственности за содержание лифтового хозяйства. По нему штрафы для юридических лиц могут достигать 350 тысяч рублей, а должностные лица могут быть дисквалифицированы.