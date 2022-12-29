На подготовку к замене лифтов в многоквартирных домах Татарстана выделят 1,7 млрд рублей

Как стало известно «Реальному времени», до 2025 года в многоквартирных домах Татарстана проведут ремонт и замену лифтов. Разработка проектной документации и сами работы оцениваются в 1 млрд 767 млн рублей.

Полный перечень будущих работ выключает в себя ремонт, замену, модернизацию лифтов, а также обновление лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Для реализации реноваций проект должен получить положительное заключение государственной экспертизы.

Сроком окончания работ по замене лифтов и приемки капитального ремонта по многоквартирным домам, включенным в Краткосрочные планы на 2023, 2024 и 2025 годы, является 1 сентября каждого года соответственно.

Фото: pxhere.com

В ноябре сообщалось, что в Казани на замену 17 лифтов в надземных переходах необходимо 442 миллиона рублей. На данный момент казанские власти ищут источник финансирования для замены лифтов в надземных переходах. Проектно-сметная документация уже подготовлена. Лифты приспособят для перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, что сейчас в Казани на проспекте Победы идет строительство двух надземных пешеходных переходов в районе пересечения со строящимся Вознесенским трактом. Вопреки прозвучавшему более года назад признанию замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игоря Куляжева, у нас продолжают строить неудобные, некрасивые и дорогие в обслуживании надземные переходы. Причины нерационального использования бюджетных средств и планы городских властей по оборудованию дорог безопасными переходами — в материале «Реальное время».

Напомним, на неработающие лифты в надземных пешеходных переходах казанцы жаловались в начале этого года. Например, такая проблема наблюдалась в переходе у перекрестка улиц Фатыха Амирхана и Чистопольской, а также в переходе между улицей Чуйкова и проспектом Ямашева.



В сентябре 2021 года стало известно, что в Казани капитально отремонтируют шахты лифтов и установят подъемники в надземных переходах. На разработку проектно-сметной документации выделили 8 миллионов рублей.



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Максим Кокунин