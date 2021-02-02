Директора «Лифт-Строй Казань» подозревают в уклонении от налогов на 66 млн рублей

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В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Лифт-Строй Казань» и действующего депутата Село-Алатского поселения Высокогорского района. 44-летнюю женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Следком по РТ.



По версии следствия, в 2014—2017 годах подозреваемая, возглавляя компанию «Лифт-Строй Казань», уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму более 65,7 млн рублей. Для этого в налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентом.

Согласно данным открытых источников, с 2013 года ООО «Лифт-Строй Казань» возглавляет Гульшат Загидуллина, она же является соучредителем. Организация специализируется на ремонте машин и оборудования, зарегистрирована в поселке Медведево Марий Эл.

