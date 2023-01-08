Казанские каникулы: главная елка, вид на столицу с высоты и дорогое лакомство

День 7-й. Ново-Савиновский район Казани

Праздничные выходные подошли к концу, а уже завтра начинается новый рабочий год. Но у нас в запасе есть еще один день, чтобы запомнить эти казанские каникулы. Начав с погружения в историю Казани в Вахитовском районе, мы искали гармонию с природой в Кировском районе, изучали Приволжский район и путешествовали по Авиастроительному, проделали долгий путь по необъятному Советскому и любовались архитектурой Московского района. Районов, как и чудес света, в Казани семь, а значит на очереди последний — Ново-Савиновский. Мы на финишной прямой. Приготовьтесь увидеть Казань с высоты, главную елку и практически по одной линии пройти сразу три общественных пространства.

Фото: realnoevremya.ru

Если вам не удалось встретить Новый год в Казани, то сегодня у вас есть прекрасная возможность наверстать упущенное. Праздничная вечерняя программа у главной елки позволит на время забыть, что уже завтра начнется будничная суматоха, вас будет поднимать будильник 5-6 раз в неделю — и так почти до следующих новогодних каникул.

Фото: realnoevremya.ru

Здесь, пожалуй, был каждый, кто приезжал в Казань. И даже если вы уже посещали смотровую площадку, повторить этот опыт все же стоит. С высоты 32 метров можно увидеть, как изменилась столица Татарстана за последний год — исчезли парк аттракционов «Кырлай» и КРК «Ривьера», появился велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы. Пройдет еще один год, и пейзаж вновь изменится, а впечатления — останутся. Поэтому советуем сделать фото на память и вернуться спустя год, чтобы оценить масштаб преображения города.

Фото: realnoevremya.ru

Посетив смотровую площадку, можно отправиться на прогулку по близлежащим общественным пространствам Казани — скверу «Стамбул» и бульвару «Ак чәчәкләр» («Белые цветы»). В первом обычно немноголюдно и можно насладиться тихой прогулкой перед суетой рабочих будней. Из достопримечательностей одного из самых молодых скверов города — памятник турецкому политику Садри Максуди. Пройдя сквер и перейдя дорогу по улице Чистопольской, вы попадете на бульвар «Ак чәчәкләр», который открыли в 2018 году. Пространство стало первым российским объектом, отмеченным международной премией EDRA Great Places Awards. «Белые цветы» точно понравятся семьям с детьми — для них оборудовано много игровых площадок.

При желании прогулку можно продолжить в парке Победы — для этого понадобится лишь перейти проспект Ямашева.

Фото: realnoevremya.ru

Среди десятка городских елок все внимание приковано к ней — к главной елке Казани. С нее начинается украшение города к празднику, рядом с ней жители и гости города встречают Новый год и здесь же веселятся на протяжении всех каникул. Сделать пару фотографий рядом с елкой, хотя она и не меняет внешний облик пару лет, все же следует, поскольку она главный символ казанского Нового года и, соответственно, наших казанских каникул.



Фото: realnoevremya.ru и tatarfood.com

На «десерт» в завершение казанских каникул мы оставили вяленого гуся. Деликатес, который является одним из самых дорогих татарских лакомств, требует всего двух ингредиентов — гусятины и соли. Туристы, попробовавшие его, отмечают сходство с испанским хамоном. Но все-таки продукт уникален — все, кому довелось поесть татарского вяленого гуся, утверждают, что такого больше не ели нигде.

Фото: realnoevremya.ru

Казань и ее главный университет вдохновляли многих. В числе тех, для кого они стали музой, и российский поэт Евгений Евтушенко, написавший своего рода учебник по истории вуза и столицы Татарстан. Свою поэму «Казанский университет» он впервые прочитал в апреле 1970 года в дни празднования 100-летия со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина — памятник которому в молодости стоит на «сковородке» напротив главного здания КФУ. В эпилоге он пишет, что Россия раскрылась ему в Казанском университете. Столице Татарстана он воздает хвалу за то, что подарила миру оперного певца Федора Шаляпина и другие дарования, вошедшие в историю не только города, но и страны. Вспоминает он и историю Максима Горького, который не смог получить образование в Казанском университете: «и пекаря чудного одного так пончиками с сахаром придавишь, что после Горьким сделаешь его». И это далеко не все, за что Евтушенко называл Казань «пекарней душною умов».



Фото: realnoevremya.ru

Финальным фильмом в киномарафоне казанских каникул станет документально-художественная картина «Ибн Фадлан», снятая к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Эту юбилейную дату мы праздновали в прошлом году. Фильм — открытие XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино получил диплом «За воплощение исторической значимости события», а недавно — и прокатное удостоверение. Картина — первый опыт татарстанских кинематографистов воссоздать историю принятия в 992 году ислама Волжской Булгарией. Съемки проходили в том числе и в Казани, а в документальной части можно увидеть первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева.

На этом казанские каникулы завершаются. Редакция «Реального времени» желаем вам продуктивного, счастливого и незабываемого 2023 года.